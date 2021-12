Herr Bürgermeister Bovenschulte, Ihre Hansestadt Bremen liegt mit einer Impfquote von 85,5 Prozent bei den Erstimpfungen und 81,7 Prozent bei den Zweitimpfungen bundesweit immer noch vorn. Woran liegt das?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Ein ganz wesentlicher ist sicherlich, dass die Menschen hier dem Impfen grundsätzlich aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber wir haben auch eine gut organisierte Impfkampagne auf die Beine gestellt und von Anfang an gemeinsam mit den Hilfsorganisationen und der heimischen Wirtschaft auf große Impfzentren gesetzt. Wir haben ein Callcenter, in dem die meisten Anrufer nicht mal in der Warteschleife landen. Und wir sind so schnell wie möglich in die Quartiere gegangen, dorthin, wo die Impfquoten niedrig und die Inzidenzen hoch sind. Regelmäßig sind wir mit unseren Impftrucks da vertreten gewesen.

Was sind das für Quartiere? Können Sie die näher beschreiben?

Wie in jeder deutschen Großstadt finden sie in Bremen sehr unterschiedliche Quartiere. Gutbürgerliche, mit großen Einfamilienhäusern und großen Gärten. Aber auch solche mit Großwohnsiedlungen, deren Bewohnerinnen und Bewohner nicht mit einem silbernen Löffel im Mund geboren wurden. Diese Quartiere haben wir gezielt aufgesucht. Wir haben dort mehrsprachig über Corona informiert, haben zusätzliche Sozialarbeiter dort hingeschickt und sind auf die jeweiligen Communitys zugegangen.

Die Systemopposition kommt jetzt von Rechts

Was ist die spezielle Bremer Grundhaltung? Was unterscheidet sie von der Grundhaltung etwa in Stuttgart oder Dresden?

Bremen ist ein weltoffenes, sozialliberal geprägtes Gemeinwesen mit einer gewissen obrigkeitsskeptischen Tradition. In der Pandemie hat sich allerdings gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger mit der staatlichen Anti-Corona-Politik im Wesentlichen einverstanden sind. Anders sieht dies in den strukturell eher konservativen Teilen Deutschlands aus. Hier wird die Politik der Regierungen deutlich kritischer beurteilt, bis hin zur offenen Rebellion. Es scheint fast so, als ob die Rolle der Systemopposition in Deutschland von der politischen Linken auf die politische Rechte übergegangen ist.

Zur Person Andreas Bovenschulte ist seit 2019 Bremer Bürgermeister und Präsident des Senats. Der 56-jährige Sozialdemokrat wuchs in Elze im Landkreis Hildesheim auf, studierte nach dem Zivildienst an der Universität Bremen, an der er auch zum Doktor jur. promovierte. Zwischen 2014 und 2019 war Bovenschulte, seit 2010 Landesvorsitzender der Bremer SPD, hauptamtlicher Bürgermeister im benachbarten Weyhe. Zuvor hatte er seinen Rückzug vom ehrenamtlichen Bremer SPD-Landesvorsitz erklärt. Im Bremer Bürgermeisteramt folgte er 2019 auf Carsten Sieling.

Das heißt, impfen oder nicht impfen ist im Wesentlichen eine Mentalitätsfrage?

Es ist zumindest auch eine Mentalitätsfrage – und eine Frage der politischen Grundhaltung.

Haben Sie es in Bremen auch mit einer Szene von Impfverweigerern zu tun?

Die gibt es in Bremen natürlich auch. Aber sie ist hier nicht so stark und tritt bisher nicht so aggressiv auf wie anderswo.

Sowohl das Auftauchen der Omikron-Variante als auch die Diskussion über die Impfpflicht haben in Niedersachsen zu einem erstaunlichen Impfschub geführt. In Bremen auch?

Ja, das beobachten wir ebenfalls, und das ist eine positive Entwicklung. Wir erreichen jetzt viele Menschen mit einer Erstimpfung, die sich vorher dafür nicht interessiert haben.

Gegen eine Impfpflicht für Kinder

Seit drei Wochen wird in Deutschland über eine Impfpflicht diskutiert – über Parteigrenzen hinweg. Begrüßen Sie das?

Das tue ich. In Bremen haben wir ja eine sehr hohe Impfquote, aber in manchen Bundesländern ist die eindeutig zu niedrig. So kommen wir nicht raus aus der Pandemie, da hilft am Ende wahrscheinlich nur eine allgemeine Impfpflicht. Aber wir müssen über die konkrete Ausgestaltung einer solchen Pflicht reden.

Wie meinen Sie das? Allgemein heißt, dass man nicht nach bestimmten Berufsgruppen unterscheidet, etwa medizinischem Personal oder Menschen in Altenpflegeeinrichtungen, sondern jeder Mann und jede Frau muss sich impfen lassen...

Aber heißt das auch, dass 14-Jährige geimpft werden müssen? Oder Fünfjährige oder Einjährige? Kinder haben ja nur ein geringes Risiko, selbst schwer zu erkranken. Sollen sie sich also impfen lassen, nur um Erwachsene zu schützen? Ich habe da erhebliche Zweifel.

Offenbar sehen Sie noch andere Schwierigkeiten...

Wir müssen zum Beispiel die Frage beantworten: Wie weit wollen wir gehen, um die Impfpflicht durchzusetzen? Dass niemand zwangsweise beim Arzt vorgeführt wird, das ist klar. Bleibt also nur die Verhängung von Bußgeldern bei Impfverweigerung. Aber wie hoch sollen die sein? Gibt es da eine soziale Staffelung? Oder zahlen alle das Gleiche, und Gutbetuchte können sich für ein paar Euro freikaufen? Da gibt es noch einiges zu klären.

„Wahrscheinlich brauchen wir ein Impfregister“

Das heißt: Die richtige Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht steht uns noch bevor?

Davon gehe ich aus. Um nicht missverstanden zu werden: Ich bin grundsätzlich für eine allgemeine Impfpflicht. Aber man muss eben auch wissen: Für jedes schwierige Problem gibt es eine Lösung, die einfach, schnell und falsch ist. Der Teufel steckt im Detail, dieses Sprichwort kommt ja nicht von Ungefähr. Wir wissen derzeit ja nicht einmal, wer in Deutschland geimpft ist und wer nicht. Wahrscheinlich brauchen wir dafür ein Impfregister, das aber so schnell gar nicht aufzubauen ist. Wir müssen uns deshalb jetzt konkret Gedanken machen, wie wir die aufgeworfenen Probleme lösen.

Weihnachtsruhe einführen oder nicht? Niedersachsens Ministerpräsident Weil (links), Bremens Bürgermeister Bovenschulte. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Ihr Kollege Stephan Weil hat angesichts der Omikron-Variante eine sogenannte Weihnachtsruhe vorgeschlagen, also noch stärkere Kontaktbeschränkungen zwischen dem 24. Dezember und dem 2. Januar. Wie stehen Sie dazu?

Wir haben uns in der letzten Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit dem Bund einvernehmlich auf gemeinsame Regeln verständigt, auch für die Feiertage. Ab einer Infektionsinzidenz von 350 müssen Clubs und Diskotheken schließen, und private Feiern sind nur noch in engen Grenzen zulässig. Das ist für mich zunächst einmal maßgeblich.

Skepsis gegenüber Alleingängen

Stephan Weil hat diese Warnstufe jetzt über Weihnachten heruntergezogen…

Das stimmt, und ich kann seine Gründe dafür durchaus nachvollziehen. Auch in Bremen beobachten wir die Infektionslage ja sehr genau und mit Sorge. Ich bin aber immer für ein möglichst abgestimmtes Vorgehen. Alleingänge können wir uns als kleines Bundesland auch gar nicht leisten.

Aber könnte der niedersächsische Alleingang nicht dazu führen, dass Niedersachsen, die nach Weihnachten vor verschlossenen Türen bei Bars und Diskotheken stehen, dann nach Bremen reisen werden – getreu dem Motto der Stadtmusikanten: Lass uns nach Bremen ziehen, etwas Besseres als den Tod findest du überall?

Die Bremer Stadtmusikanten wussten vor allem eins: In Gefahr und großer Not ist es wichtig, solidarisch zu sein. Deshalb hoffe ich sehr, dass uns das von Ihnen beschriebene Szenario erspart bleibt. Ich gehe davon aus, dass wir spätestens Anfang nächster Woche eine Bewertung der aktuellen Infektionslage durch den Expertenrat der Bundesregierung auf den Tisch kriegen. Auf dieser Grundlage können und sollten wir dann zu einem bundesweit einheitlichen Vorgehen für die Feiertage kommen.

Warum hat sich Ihr Kollege Weil nicht durchgesetzt mit seinem Vorschlag der Weihnachtsruhe?

Bislang gab es dafür keine Mehrheit im Länderkreis.

Von Michael B. Berger