Hannover

Die Nachricht dürfte die meisten Niedersachsen überrascht haben, viele sogar kalt erwischt. Die Landesregierung will in den kommenden Wochen die Erstimpfungen gegen das Coronavirus aussetzen. Genauer gesagt hat Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) die Impfzentren in dieser Woche angewiesen, die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna nur noch für Zweitimpfungen einzuplanen. Erst im Juni, wenn mehr Impfstoff geliefert wird, können die Impfzentren voraussichtlich wieder unter Vollast fahren.

Anweisung oder Austausch?

Die Landesregierung hat diese Wendung in der Impfstrategie nicht offiziell angekündigt und erklärt, sondern auf Nachfrage eher schmallippig eingeräumt. Im anschließend von Behrens an die Mitglieder der Regierungsfraktion ausgegeben Wording wird die strenge Anweisung in das Ergebnis eines intensiven Austauschs umgedeutet. Die teilweise harschen Reaktionen der Kommunen lassen vermuten, dass diese Darstellung eher nicht zutrifft.

In dem Vorgang zeigen sich zwei Fehler, die Politiker leider immer wieder machen. Zum einen, unliebsame Nachricht möglichst nicht aktiv zu kommunizieren. Zum anderen der Irrglaube, verwaltungsinterne Vorgänge ließen sich von der Außendarstellung völlig abkoppeln. Das mag bei Allerweltsthemen funktionieren, aber nicht bei einer Pandemie, die fast jeden Mensch betrifft, in der es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht.

Taktische Fehler

Der dritte und wohl auch schwerwiegendste Fehler ist eher taktischer Natur. Die Landesregierung hat den Beginn der Impfkampagne im Winter im Vergleich zu anderen Bundesländern nahezu verschlafen. Zu lange wurden größere Mengen an Impfdosen als Sicherheitsreserve zurückgehalten. Um die Quote bei den Erstimpfung deutlich zu steigern, was ja inzwischen auch gelungen ist, musste diese Reserve in der Folgezeit immer mehr geschrumpft werden. Mit den jetzt bekannten Folgen für die Erstimpfungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die großen Fehler der Impfkampagne wurden bisher nicht in Niedersachsen gemacht. Für die anfangs viel zu geringen Bestellmengen waren die EU-Kommission und die Bundesregierung verantwortlich, für die schleppende Auslieferung der Impfstoffe vor allem die Hersteller. Die inzwischen umstrittene Impfreihenfolge wurde in Berlin festgelegt. Auch auf das Astrazeneca-Desaster konnte Niedersachsen nur reagieren.

Impfneid befeuert

Die Aussetzung der Erstimpfung ist allerdings ein Fehlgriff der Landesregierung, selbst wenn die Gesamtzahl der im Mai verimpften Dosen dadurch nicht sinkt. Sie ist vor allem ein fatales Signal an die Hunderttausenden Menschen in den immer länger werdenden Warteschlangen, deren Perspektive für den Sommer sich dadurch verschlechtert – und könnte den viel diskutierten Impfneid weiter befeuern. Mit besserer Berechnung und klarer Ansprache hätten Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine Sozialministerin das verhindern können.

Von Marco Seng