Hannover

Niedersachsen treibt die geplante Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeinrichtungen ab 15. März voran. Nach Angaben von Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) will die Landesregierung in Kürze einen Erlass auf den Weg bringen, um technische und rechtliche Fragen zu klären. „Wir brauchen eine Erlass dazu und den wird es natürlich vom Land geben“, sagte Behrens am Dienstag.

Laut Infektionsschutzgesetz des Bundes sollen die Gesundheitsämter der Kommunen die einrichtungsbezogene Impfpflicht kontrollieren. Jeder Fall müsse individuell geprüft und entschieden werden, sagte Behrens. „Das macht ja schon deutlich, dass das aufwendig ist.“ Es gebe deshalb auch kein pauschales Arbeitsverbot, wenn man bis zum 15. März nicht geimpft sei.

Behrens fordert Leitlinien vom Bund

Behrens sieht den Bund in der Pflicht, Leitlinien für die Arbeit der Gesundheitsämter zu entwickeln. „Die Kommunen brauchen einen ganz klaren Ermessensspielraum für die Abwägung im Einzelfall.“ Es müsse auch eine einheitliche Rechtsumsetzung in den Bundesländern geben, damit in Niedersachsen nicht anders abgewogen werde als in Bayern oder Brandenburg.

„Die Einrichtungen, die wie Krankenhäuser und Pflegeheime unter die einrichtungsbezogene Impfpflicht fallen, sind verpflichtet, sich jetzt darauf vorzubereiten“, sagte Behrens. Sie müssten die Zeit nutzen, um mit ihren Beschäftigten zu sprechen und für die Impfung zu werben. „Jeder, der am 15. März betroffen ist, kann sich jetzt noch darauf vorbereiten.“

240.000 Beschäftigte betroffen

In Niedersachsen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 240.000 Personen von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen. Laut Behrens liegt die Impfquote in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen bei mehr als 90 Prozent. Derzeit laufe ein weitere Abfrage.

Viele Gesundheitsämter sehen sich mit der Kontrolle überfordert. Man rechne damit, dass im Schnitt bei 5 bis 10 Prozent der Mitarbeiter kein eindeutiger Nachweis oder kein vollständiger Impfschutz vorliege und eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolge, hieß es vom Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdiensts.

Von Marco Seng