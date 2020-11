Hannover

Die in der Corona-Pandemie überlasteten Gesundheitsämter in Niedersachsen erhalten zusätzliche Hilfe. Neben Bundeswehrsoldaten sollen jetzt auch Mitarbeiter von Finanzämtern bei der Nachverfolgung der nach wie vor stark steigenden Zahl von Corona-Fällen helfen. Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) bestätigte am Montag, dass das Land mehrere hundert Finanzbeamte in die Gesundheitsämter schicken werde. „Die Steuerverwaltung, die im Flächenland Niedersachsen mit ihren Finanzämtern an vielen Orten präsent ist, wird in dieser schwierigen Lage Städte und Kommunen zusätzlich zu anderen Maßnahmen so gut wie möglich unterstützen."

Sieben Mitarbeiter pro Behörde werden abgeordnet

Es sollen etwa 400 der insgesamt 13.000 Finanzbeamten im Land eingesetzt werden – erst einmal bis zum 31. Januar kommenden Jahres, erklärt Jörg Sievers vom Landesamt für Steuern Niedersachsen. Das sind sieben Mitarbeiter pro Behörde. Die Finanzbeamten stellen damit einen großen Teil der insgesamt 1400 Landesbeamten, die Niedersachsen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie an die Kommunen ausleihen will. Sie alle sollen helfen, Betroffene anzurufen und die Infektionsketten zu unterbrechen.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover setzt zudem bereits 40 Soldaten ein. Die Behörde hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass sie bei der Bearbeitung und Nachverfolgung der zahlreichen Corona-Fälle nicht mehr nach kommt.

Bei den Finanzämtern wird sich die Amtshilfe wohl auf die tägliche Arbeit auswirken. „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es dadurch in Zukunft bei der Erledigung der Aufgaben an der einen oder anderen Stelle zu Verzögerungen kommen kann“, sagt Sievers vom Landesamt. Die Steuerverwaltung werde alles daran setzen, dem zeitlich befristeten Ausfall entgegenzuwirken. „Die dringliche Aufgabe der Bekämpfung der Auswirkungen der Pandemie muss jetzt aber erst einmal Vorrang haben.“

So sieht es auch Thorsten Balster, Vorsitzender der Deutschen Steuergewerkschaft, der sonst gerne darauf hinweist, dass das Land viel zu wenige Finanzbeamte habe – in einem Verwaltungssektor, der nicht nur Steuereinnahmen ausgibt, sondern zusätzliche erbringt. „Das wird definitiv Lücken bei uns reißen, weil wir seit Jahren unterbesetzt sind.“ Aber viele Kollegen hätten sich zu dem Noteinsatz freiwillig gemeldet, weil sie sich sagten, „die Gesundheit geht vor“. Auch bei anderen großen Krisen, etwa dem großen Flüchtlingsandrang im Jahr 2015, hätten Finanzbeamte ausgeholfen. „Auf uns greift man offenbar immer gerne zurück.“

Zwei Tage Vorbereitung

Nach Auskunft des Landesgesundheitsamtes müssen sich die Finanzbeamten auf die neue Aufgabe innerhalb von zwei Tagen selbst vorbereiten. Hierzu stehe vom Robert-Koch-Institut Schulungsmaterial zu Verfügung, das in rund zwei Tagen im Rahmen einer Selbstschulung online durchzuarbeiten sei. „Zusätzlich müssen die Beamten und Beamtinnen in die Arbeitsprozesse und Softwareanwendungen des Gesundheitsamts eingearbeitet werden“, so ein Sprecher.

Homeoffice ist den meisten Finanzbeamten nach Angaben von Thorsten Balster auch lieber: „Das ist schon eine große Frage: Wie und wo werde ich eingesetzt? Kann ich von zuhause arbeiten oder muss ich womöglich in ein vollbesetztes Büro?“

Von Michael B. Berger