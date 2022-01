Herr Schilff, zu Anfang der Woche erlebten wir in Niedersachsen allerorten Aktionen sogenannter „Spaziergänger“, die gegen die Corona-Maßnahmen protestierten. Die Polizei scheint in diesen Tagen außerordentlich gefordert.

Das kann man wohl sagen, wobei diese sogenannten „Spaziergänge“ unangemeldete Anti-Corona-Versammlungen sind, die dazu führen, dass die Polizei aus den Stiefeln nicht mehr herauskommt. Angesichts der Fülle von Versammlungen wird die Polizei auch unterstützt von der Bundespolizei – wie diese Woche in Braunschweig – oder es muss vermehrt Unterstützung für die Bereitschaftspolizei aus dem normalen Polizeidienst heraus erfolgen. Die Demonstrationen stellen eine große, zusätzliche Belastung der originären polizeilichen Arbeit dar.

Auf den Demonstrationen waren auch sehr unschöne Szenen zu sehen. Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sind vor laufenden Kameras als Deppen angeschrien oder anders beleidigt worden. Wie geht es den Kollegen dabei?

Die Demonstrationen selbst zeigen, wie abwegig Sprüche von einer angeblichen Corona-Diktatur sind. Wer sich an die Bedingungen hält, kann auch demonstrieren. Das zeichnet unsere Demokratie aus. Doch leider halten sich manche bei diesen sogenannten Spaziergängen nicht an die Regeln, und unsere eingesetzten Kolleginnen und Kollegen müssen sehr viel Ruhe an den Tag legen und sich ein dickes Fell zulegen, um diese Beleidigungen zu ertragen. Ich habe selbst gesehen, wie schnell die Stimmung kippt, wenn die Polizei zum Einschreiten gezwungen ist. Da werden Beleidigungen herausgeschrien oder auch Flaschen und andere Gegenstände geworfen, also Straftaten begangen.

Lesen Sie auch Hannover: Keine schnellen Verfahren nach Verstößen auf Corona-Protesten

Vergangenen Dezember in Osnabrück: Teilnehmer einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen gehen an einer Gegendemonstration vorbei. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

„Einsätze bei politisch kontroversen Themen kennen wir noch von den Castor-Transporten“

Gibt es unter Ihnen Kollegen, die sagen, wir müssen jetzt ausbaden, was uns die Politik eingebrockt hat ...

Solche Einsätze bei politisch kontrovers behandelten Themen sind wir gewohnt, wir kennen sie auch noch aus den Zeiten der Castor-Transporte, als die Atomtransporte nach Gorleben polizeilich begleitet werden mussten. Die Polizei ist dazu da, geltendes Recht durchzusetzen. Das ist unsere Aufgabe, auch wenn das dem einen oder anderen Bürger nicht gefällt. Bei diesen Auseinandersetzungen besteht allerdings auch die Gefahr, dass sich meine Kolleginnen und Kollegen mit Corona infizieren. Wie übrigens auch bei anderen Gelegenheiten. Deshalb fordern wir als GdP schon lange, dass Infektionen im Dienst als Dienstunfall anerkannt werden. Darüber gibt es Gespräche mit dem Innenministerium.

Gibt es Polizistinnen und Polizisten, die sich infiziert haben?

Ja, gibt es. Ob sich Kollegen bei diesen letzten Einsätzen infiziert haben, ist mir nicht bekannt und auch schwer feststellbar. Nachgewiesen sind Infektionen mit Corona etwa bei der Ausbildung zur Selbstverteidigung. Das Amtsgericht Augsburg hat gerade ein Urteil gesprochen, nach dem eine Infektion, die etwa bei einer Ausbildung oder Fortbildung geschieht, als Dienstunfall gewertet wird. Wir haben in Niedersachsen drei Präzedenzfälle, bei denen es auch um Infektionen im normalen Dienst geht, die gerade geprüft werden.

Sie sagten, die Polizisten stünden unter anderem auch wegen der Anti-Corona-Maßnahmen ständig in den Stiefeln. Andererseits fallen Großeinsätze am Rand von Fußballstadien aus, weil es wegen Corona derzeit keine Auseinandersetzungen mit Hooligans gibt. Schafft das nicht einen Ausgleich?

Nein, das fällt kaum ins Gewicht. Corona beschert uns – und das mittlerweile schon seit zwei Jahren – etliche Zusatzbelastungen. Wir müssen sehr viel mehr Kontrollen machen als noch vor Corona. Im Nahverkehr, aber auch im Einzelhandel. Jetzt kommen auch noch die sogenannten Spaziergänge hinzu.

Zur Person Dietmar Schilff, 59 Jahre alt, ist erster Polizeihauptkommissar bei der Polizeidirektion Braunschweig und freigestelltes Mitglied sowie seit 2012 stellvertretender Vorsitzender des Polizeihauptpersonalrates (PHPR). Zuvor war der Beamte von 2001 bis 2007 Vorsitzender des Polizeihauptpersonalrates. Seit 2011 ist der Sozialdemokrat Landesvorsitzender und seit 2013 auch stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Schlägt Ihnen und Ihren Kollegen das nicht massiv auf die Stimmung?

Die Stimmung ist überall nicht gut. Die Bevölkerung ist insgesamt gereizt. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass wir nur mit Aufklärung und einer großen Bereitschaft zum Impfen aus dem Corona-Dilemma herauskommen. Bei der Polizei ist übrigens die Bereitschaft, sich impfen und auch boostern zu lassen, sehr groß.

„Respektlosigkeit gegen Amtsträger ist sehr gewachsen“

Sie haben die Anti-Corona-Demonstrationen selbst erlebt. Braut sich da etwas Neues zusammen in Deutschland?

Wir erleben seit Jahren, dass die Respektlosigkeit gegen Amtsträger, aber auch insbesondere gegen Polizeibeschäftigte sehr gewachsen ist. Das hat mit den Anti-Corona-Demonstrationen einen neuen Höhepunkt erlebt. Aber man muss immer wieder darauf hinweisen, dass es sich bei diesen „Querdenkern“ oder „Spaziergängern“ um eine deutliche Minderheit handelt. Sie dürfen demonstrieren, müssen sich aber an die Regeln halten.

Befindet sich die Polizei im Umgang mit diesen Demonstranten nicht in einem Dilemma? Einerseits muss sie den Eindruck vermeiden, bei Demonstrationen autoritär einzuschreiten wie in diktatorisch geführten Regimen, andererseits darf sie auch nicht den Eindruck aufkommen lassen, als tanzten die „Querdenker“ den Ordnungshütern auf der Nase.

Ich hoffe, dass die Meldungen aus Wissenschaft und Politik stimmen, wonach Omikron zwar sehr ansteckend, aber nicht so gefährlich ist wie die Delta-Variante. Ein Ende der Pandemie würde die Lage gewiss entspannen. Aber im Augenblick scheint es mir wichtig, dass wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, was unseren Staat, unseren Rechtsstaat, unsere Demokratie auszeichnet – nämlich, dass man seine Meinung sagen kann, wenn man sich an die Regeln hält. Das ist immer wieder auszuloten. Aber wer Gewalt ausübt, hat das Recht auf Demonstration verwirkt.

„Es gab vereinzelt Todesdrohungen“

Diese Woche wurde bekannt, dass Aufrufe zum Mord an Politikern auf Kommunikationsdiensten wie Telegram schon zu einer Art Regel geworden sind. Häufen sich derartige Attacken im Netz auch auf die Polizei?

Dietmar Schilff (links) im Dezember 2019 mit Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) und Innenminister Boris Pistorius. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Es gab vereinzelt Todesdrohungen, etwa an den Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme. Es gibt den einen oder anderen, der das hinter sich hat. Auch Gewerkschafter. Man wird in den sozialen Netzwerken schon ziemlich schwer beleidigt. Wenn man hört, man solle auf seine Familie aufpassen oder auf seine Kinder, dann gehen solche Drohungen schon unter die Haut. Das ist ein Riesenproblem – und auch einer der Gründe, weshalb wir uns immer gegen Namensschilder auf den Uniformen gewehrt haben. Wir wissen allzu gut, dass über die Namensschilder auch ausgekundschaftet werden kann, wo einer wohnt und lebt.

Bis zu zwei Millionen Überstunden angehäuft

Wie hoch ist der Berg von Überstunden, der sich auch wegen der coronabedingten Einsätze aufgebaut hat?

Das Innenministerium listet zu Beginn des Jahres die Überstunden auf. Bisher hatten wir immer 1,5 bis zwei Millionen Überstunden pro Jahr. Ich habe die Sorge, dass wegen der zusätzlichen Arbeit vieles andere liegen bleibt. Dabei wächst trotz sinkender Kriminalität das allgemeine Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung. Ich erlebe das auch in meinem persönlichen Umfeld, dass die Menschen ein diffuses Unsicherheitsgefühl haben. Das geht so weit, dass die Menschen ihre Kinder nicht auf die Straße schicken wollen.

In vielen Bereichen gehen die Babyboomer – Zeitgenossen der geburtenstarken Jahrgänge – jetzt in Pension oder Rente. Wie sieht das bei der Polizei aus?

Aktuell besteht jetzt schon ein Bedarf an 30.000 Leuten bei der Polizei des Bundes und der Länder. Wegen dieser Entwicklung war es auch so wichtig, dass wir in Niedersachsen per Haushaltsbeschluss noch zum Ende des vergangenen Jahres die 850 Stellen gesichert haben, die eigentlich mit einem Kw-Vermerk („künftig wegfallend“) gekennzeichnet waren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die große Koalition in Hannover regiert noch gut neun Monate. Haben Sie als Chef einer der beiden Polizeigewerkschaften noch Wünsche an die Regierung?

Na, sicherlich. Es wird in Landtagsreden stets die Wertschätzung des öffentlichen Dienstes und der Polizei in Niedersachsen betont. Das steht aber in einem eklatanten Widerspruch zu der Alimentation der Beamten wie auch der Pensionäre, die an den Tariferhöhungen gar nicht teilnehmen können. Und die Aktiven stehen im bundesweiten Vergleich in der Besoldungshierarchie immer noch an zwölfter, 13. oder auch 14. Stelle, in Teilbereichen sogar an letzter Stelle von 16 Bundesländern. Das trägt nicht dazu bei, für den Beruf einer Polizistin oder eines Polizisten in Niedersachsen zu werben. Auch wenn wir etwa Angestellte für IT-Aufgaben als Fachkräfte gewinnen wollen, muss sich Niedersachsen diesbezüglich endlich bewegen.

Von Michael B. Berger