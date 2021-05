Berlin

Für mehr als 600.000 Niedersachsen und Millionen andere Menschen in Deutschland, die gegen das Corona-Virus vollständig geimpft oder von einer Erkrankung genesen sind, fallen ab diesem Sonntag viele Alltagsbeschränkungen weg. Einen Tag nach dem Bundestag stimmte am Freitag auch der Bundesrat einer Verordnung zu, die Grundrechtseinschränkungen für diese Gruppen aufhebt. „Das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu mehr Normalität“, sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD).

Treffen ohne Einschränkungen

Lambrecht erläuterte, Geimpfte und Genesene bräuchten künftig keinen negativen Test mehr, wenn sie einkaufen oder zum Friseur gehen. Sie könnten sich im privaten Rahmen ohne Einschränkungen treffen. Geimpfte müssen sich auch nicht mehr an die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen halten, wie sie derzeit noch in der Region Hannover gelten.

Auch in Niedersachsen entfällt künftig die Testpflicht für diesen Personenkreis. „Wir werden eine Gleichstellung von vollständig Geimpften und Genesenen vorsehen“, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag mit Blick auf die neue Corona-Verordnung des Landes, an der noch gearbeitet wird. Vollständig geimpft sei man nach der zweiten Impfung plus 14 Tage.

7,4 Millionen voll geimpft

Quarantäne kann für Geimpfte und Genesene nur noch in Ausnahmefällen angeordnet werden, etwa wenn geimpfte Personen aus einem Virusvariantengebiet einreisen. Auch Geimpfte und Genesene müssen aber weiter Masken an manchen Orten tragen und Abstand halten.

In Niedersachsen haben 32,5 Prozent der Bürger mindestens eine Impfung erhalten, das sind rund 2,6 Millionen Menschen. Deutschlandweit sind es 26,2 Millionen (31,5 Prozent). Vollständig mit der nötigen zweiten Spritze geimpft sind inzwischen knapp 7,4 Millionen Menschen und damit 8,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland.

Lockerungen in Niedersachsen

Niedersachsen will die Corona-Beschränkungen ab 10. Mai lockern. In Kreisen und Großstädten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 100 liegt, sollen Einzelhandel, Gastronomie und Tourismus unter Auflagen wieder öffnen können.

Die Landesregierung will die Öffnungen mit mehr Corona-Tests absichern. „Dass wir sehr viel testen wollen in den kommenden Wochen, ist eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass wir so breit Dinge jetzt lockern können“, sagte Pörksen. Unter anderem soll für jeden Bürger täglich ein kostenloser Test in einem Testzentrum möglich sein.

Für den Besuch im Einzelhandel will die Landesregierung neben qualifizierten Tests auch unter Aufsicht vorgenommene Tests in den Geschäften oder von Arbeitgebern akzeptieren. Kleinere Geschäfte sollen von der Testpflicht ausgenommen werden. In Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Jugendherbergen sollen nach einem Test bei der Anreise zwei Tests pro Woche für die Gäste ausreichen.

Einzelhandel gegen Testpflicht

Der Einzelhandel war gegen eine Testpflicht, weil er weitere Einbußen befürchtet. Wichtig sei, dass der Zugang so niedrigschwellig wie möglich ausfalle, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack.

Von Marco Seng und Sascha Meyer