Hannover

Die Bereitschaft in Niedersachsen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sinkt deutlich. Während die Landesregierung vor Weihnachten täglich mehr als 100.000 Impfungen landesweit registriert hat, waren es in der vergangenen Woche zusammen noch 180.000. „Wenn wir und die Impfzahlen angucken, muss man feststellen, dass wir hier in der Tat eine nicht so schöne Entwicklung haben“, sagte der Leiter des Corona-Krisenstabs, Heiger Scholz, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags.

75,7 Prozent sind zweifach geimpft

Laut Scholz wurden am Mittwoch rund 37.000 Impfungen gemeldet, zwei Drittel davon aus den Arztpraxen, ein Drittel von mobilen Impfteams. Diese Zahlen schließen auch Auffrischungsimpfungen ein. Am Donnerstag waren 75,7 Prozent der Niedersachsen durchgeimpft und 58 Prozent geboostert. „Das kann uns überhaupt nicht befriedigen“, sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Selbst wenn nicht alle Impfungen erfasst worden seien.

Laut Scholz ist die Situation mit dem vergangenen Sommer vergleichbar. „Der große Ansturm der Impflinge ist tatsächlich vorbei, jetzt beginnen die Mühlen der Ebenen wieder.“ Das Land sei deshalb in intensiven Gesprächen, damit die mobilen Impfteams aus dem teilstationären Betrieb wieder hingehen „zu den Leuten, in die Viertel, um hier die Impfsituation zu verbessern.“

Warteliste für Novavax füllt sich

Die Landesregierung erhofft sich vom neuen Protein-Impfstoff des Herstellers Novavax eine Steigerung der Impfquote um etwa 2 Prozent. Am ersten Tag hätten sich bereits 3200 Menschen in die zentrale Warteliste für eine Novavax-Impfung eingetragen, sagte Scholz. Die 170.000 Impfdosen, die Ende Februar geliefert werden sollen, reichten aber nicht für große Sprünge. Niedersachsen will mit Novavax vordringlich Personen impfen, für die ab Mitte März eine berufsbezogenen Impfpflicht gilt.

Von Marco Seng