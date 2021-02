Hannover

Niedersachsen will für Lehrkräfte, Erzieherinnen und Ärzte früher als bisher geplant eine Corona-Schutzimpfung ermöglichen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es dafür konkrete Planungen. So will sich Niedersachsen zusammen mit anderen Bundesländern beim Bund für eine entsprechende Änderung der Impfverordnung einsetzen. Damit soll es möglich sein, Gruppen, die laut Priorisierung noch nicht an der Reihe wären, früher zu impfen.

Reimann: Hohe Priorität für Bildungsbereich

„Alle Öffnungsszenarien sehen völlig zurecht eine hohe Priorität für den Bildungsbereich vor. Da ist es nur folgerichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher mit einer höheren Priorität als bisher zu impfen“, sagte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) der HAZ. „Die Landesregierung hat dies schon mehrfach auf Bundesebene vorgetragen, und ich hoffe sehr, dass die Impfverordnung des Bundes in diesem Sinne angepasst wird“, sagte Reimann.

Das Land will den 50 Impfzentren zudem ermöglichen, Personen aus der zweiten Priorisierungsgruppe, die jünger sind als 65 Jahre, mit dem Impfstoff von Astrazeneca zu impfen. Dabei geht es laut Gesundheitsministerium in erster Linie um niedergelassene Ärzte und anderes medizinisches Personal mit Patientenkontakt. Bislang sind lediglich Menschen aus der ersten Priorisierungsgruppe im Alter unter 65 zu einer Impfung zugelassen, also etwa Pflegekräfte sowie medizinisches Personal mit erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko.

Zurückhaltung bei Astrazeneca

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) warb ebenfalls dafür, dass Lehrer und Erzieherinnen früher geimpft werden. Woidke hält außerdem eine zeitnahe Zulassung von Impfungen durch Hausärzte für erforderlich. Auch Bayern schloss sich der Forderung an. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek (CSU) wollen die Fachminister der Länder am Montag darüber sprechen, ob Lehrer und Erzieherinnen vorgezogen werden.

Hintergrund ist die Zurückhaltung vieler Impfberechtigter beim Impfstoff von Astrazeneca, unter anderem wegen der Nebenwirkungen. So waren in Niedersachsen laut Gesundheitsministerium bis Donnerstag von den bisher gelieferten 73.000 Impfdosen des Herstellers erst rund 15.000 verimpft. In Brandenburg wurden zum Impfstart mit Astrazeneca nur 26 Prozent der Impftermine in Anspruch genommen. Die Länder fürchten angesichts der angekündigten Liefermengen, dass sie schon bald Impfstoff vernichten müssen. Zwar wird Impfberechtigten grundsätzlich nicht mitgeteilt, welches Vakzin sie erhalten sollen. Doch wer derzeit zugelassen und noch unter 65 ist, der kann davon ausgehen, dass er eine Impfung mit dem Astrazeneca-Mittel erhalten soll. Und diesen Termin wollen dann viele Betroffenen offenbar nicht wahrnehmen.

Niedergelassene Ärzte drängen: Spahn kündigt Änderung an

Spahn betonte am Freitag, es gebe in der EU „drei sichere und wirksame Impfstoffe, die zugelassen sind“: von Biontech, Moderna und Astrazeneca. Der Minister stellte in Aussicht, zumindest Grundschullehrerinnen und Erzieher vorzuziehen, weil Abstands- und Hygieneregeln im Kontakt mit dieser Altersgruppe schwieriger durchzusetzen seien.

Nach der Corona-Impfverordnung von Spahn sind zuerst über 80-Jährige, Pflegeheimbewohner und Pflegekräfte sowie medizinisches Personal mit erhöhtem Corona-Ansteckungsrisiko für einen Schutz an der Reihe. In Einzelfällen kann von der Reihenfolge abgewichen werden, damit kein Impfstoff vernichtet werden muss. Das Vakzin von Astrazeneca darf nur bis 65 Jahre geimpft werden.

Zuvor hatte es heftige Kritik von niedergelassenen Ärzten gegeben. Thomas Buck, Kinderarzt in Hannover und Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN), sagte: „Wir sind fast das einzige europäische Land, wo Ärzte noch warten müssen.“ Buck selbst hat sich vor einigen Tagen mit dem Coronavirus infiziert – offenbar angesteckt von einem jungen Patienten mit der B.1.1.7-Mutation des Virus.

„Der größte Teil der Ärztinnen und Ärzte in der unmittelbaren Patientenversorgung hat immer noch keinen Termin für eine Impfung“, moniert auch Ärztekammer-Vizepräsidentin Marion Charlotte Renneberg. Die ÄKN will, dass auch niedergelassene Ärzte bald impfen dürfen. So soll sichergestellt werden, dass nicht mehr Impfstoff bereitsteht, als die Impfzentren verabreichen können.

Von Marco Seng und Susanna Bauch