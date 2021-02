Hannover

Niedersachsen will die vielkritisierte Impfkampagne gegen das Corona-Virus beschleunigen und die Terminvergabe erheblich verbessern. Voraussichtlich ab Mitte April können Menschen aus der zweiten Prioritätengruppe immunisiert werden. Wenn der Impfstoff weiter verlässlich geliefert werde, seien „die über 80-Jährigen in der 14. Kalenderwoche durch“, sagte Heiger Scholz, Leiter des Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag. Das wäre die Woche nach Ostern.

Danach seien die über 70-Jährigen sowie Menschen mit schweren Vorerkrankungen und bestimmte Berufsgruppen dran. Scholz schätzt die Anzahl der Impflinge in der zweiten Priorität auf zwei bis drei Millionen.

Senioren ab 75 zuerst

Nach den Berechnungen des Landes sind rund 750.000 Personen in Niedersachsen zwischen 70 und 79 Jahre alt. Regierungssprecherin Anke Pörksen verwies daraus, dass die Bundesverordnung auch in dieser Gruppe „eine Unterscheidung“ vorsehe. Zunächst seien die Senioren ab 75 Jahren dran. Zur zweiten Priorität gehören demnach auch bis zu 900.000 Menschen mit Vorerkrankungen und 560.000 Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen und Schwangeren. Die einzelnen Berufsgruppen seien noch nicht erfasst.

In welcher Reihenfolge in der Priorität zwei geimpft werden soll, steht demnach noch nicht fest. Die Impfungen sollen aber in der Regel wie bei der Priorität eins über Anmeldungen in den Impfzentren laufen. Laut Scholz ist bei den über 70-Jährigen eine Gruppierung nach Alter und Buchstaben denkbar. Möglich sei auch, jede Woche mehrere tausend Menschen zur Impfung aufzufordern. „Irgend so ein Instrumentarium werden wir dann aufrufen“, sagte der Krisenstabs-Leiter.

Impfstoff wird nicht mehr zurückgestellt

Um die Impfungen zu beschleunigen, werde Niedersachsen künftig nur noch ein Viertel oder ein Fünftel des Biontech-Impfstoffes für die Zweitimpfung zurückstellen, kündigte Scholz an. Die Lieferketten seien aus Sicht des Gesundheitsministeriums stabil. Damit werde Niedersachsen zu den Bundesländern mit hoher Impfquote aufschließen. „Wir gehen jetzt den Weg hinterher, nachdem sich das Risiko reduziert hat.“ Bislang bildet Niedersachsen beim Impfen im Ländervergleich das Schlusslicht.

Laut Scholz haben sich in den Pflegeheimen rund 90 Prozent der Bewohner über 80 Jahre impfen lassen. Diese Quote erwartet der Krisenstab auch bei zuhause lebenden Menschen dieser Altersgruppe. Derzeit seien 220.000 Menschen auf den Wartelisten der Impfzentren, sagte Scholz. Rund 35.000 Menschen von den Wartelisten hätten inzwischen einen Termin bekommen.

Astrazeneca mit Nebenwirkungen

Zusätzlich sollen in Niedersachsen rund 200.000 Menschen mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft werden, der nur bis 65 Jahre zugelassen ist. Menschen mit schweren Vorerkrankungen wie Diabetiker oder Dialysepatienten könnten laut Scholz in den jeweiligen Fachpraxen geimpft werden. Betroffene Berufsgruppen wie Teile der Polizei sollen in die Impfzentren eingeladen werden.

Scholz berichtete allerdings von deutlichen Nebenwirkungen des Impfstoffes von Astrazeneca. Aus einzelnen Krankenhäusern komme die Rückmeldung, dass sich 25, 30 oder in einem Fall sogar 50 Prozent der Geimpften hinterher mit Kopf- und Gliederschmerzen und Fieber für einen Tag krank gemeldet hätten. Es gebe allerdings bislang keine schweren Erkrankungen. Nebenwirkungen seien bei einem Impfstoff dieses Typs zwar grundsätzlich zu erwarten, erläuterte Scholz. „Gleichwohl ist es schon überraschend, dass sie in dieser Häufigkeit auftreten.“

Impfstopp in Leer und Braunschweig

Nach Klagen von Klinik-Angestellten über Nebenwirkungen sind Impfungen mit Astrazeneca an zwei Orten in Niedersachsen sogar vorübergehend gestoppt worden. Das Herzogin-Elisabeth-Hospital in Braunschweig teilte am Dienstag auf Anfrage mit, geplante Impfungen mit diesem Präparat zu verschieben. Im Landkreis Leer galt zwischenzeitlich ebenfalls ein Stopp für Impfungen mit dem Astrazeneca-Mittel. Am Dienstagabend gab der Kreis dafür aber wieder grünes Licht.

In der Braunschweiger Klinik traten von 88 Beschäftigten, die am Donnerstag geimpft wurden, 37 wegen „Impfreaktionen“ vorübergehend nicht zur Arbeit an. Die weiteren Impfungen würden nun ausgesetzt – auch, um den Betrieb nicht zu gefährden, sagte eine Sprecherin. Auch am Klinikum Emden meldeten sich Beschäftigte nach Impfungen krank. Daraufhin kündigte der benachbarte Landkreis Leer zunächst ebenfalls an, das Mittel nicht mehr zu spritzen. „Denn unsere Impfdosen stammen vermutlich aus der gleichen Charge wie in Emden“, hieß es. Nach Rücksprache mit dem Land wurde dies wieder aufgehoben.

Der Hersteller sieht keinen Grund zu Sorge. „Derzeit sind die gemeldeten Reaktionen so, wie wir sie aufgrund der Erkenntnisse aus unserem klinischen Studienprogramm erwarten würden“, teilte Astrazeneca am Montag auf Anfrage mit.

Von Marco Seng