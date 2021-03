Hannover

Noch ist es ein Modellversuch: In der Region Hannover haben am Montag die ersten beiden Hausarztpraxen mit dem Impfen gegen Corona begonnen. Die Praxen, von denen eine in der Stadt und eine im Umland liegt, impfen zunächst nur Menschen unter 65 Jahren – und zwar mit dem Impfstoff von Astrazeneca.

Das Interesse an den Impfterminen bei Hausärztin oder Hausarzt ist gr0ß, wie Detlef Haffke von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) berichtet. „Bisher kann in den Modellpraxen aber niemand selbst einen Impftermin machen.“ In der Probephase würden die Impflinge direkt von den Impfzentren zugewiesen. Zur nun impfberechtigten Gruppe gehören etwa Lehrpersonal, Polizistinnen und Polizisten.

Corona-Impfung: Zu wenig Kühlbehälter

Auch in Uelzen, Leer und der Wesermarsch nimmt seit Montag je eine Hausarztpraxis in dieser Form an dem Modellversuch des Landes teil. Ziel ist es nach Angaben der KVN, dort zunächst pro Woche und Praxis etwa 80 Personen zu impfen.

Im Raum Osnabrück ist ein etwas anders gelagerter Versuch mit vier Praxen bereits am vergangenen Freitag gestartet. Dort impfen die beteiligten Mediziner als Ergänzung zu den regionalen Impfzentren Menschen über 80 Jahre zuhause, wenn diese nicht mehr mobil sind und Schwierigkeiten haben, zu einem Impfzentrum zu gelangen. Verwendet wird dort der Biontech-Impfstoff.

Bei dem Versuch insgesamt geht es darum, Schwierigkeiten bei der Lieferung, der Kühlung sowie der Dokumentation in den Arztpraxen zu erkennen und abzustellen, bevor landesweit in den Praxen Termine zum Impfen gegen Covid-19 vergeben werden.

Im Raum Osnabrück zeigte sich bereits, dass für den Transport des Impfstoffs vom Impfzentrum aus nicht ausreichend Kühlbehälter zur Verfügung standen. „Der Impfstoff konnte dort deshalb zunächst nur an zwei der vier Pilotpraxen geliefert werden“, berichtete Haffke.

Impfung bei Hausarzt: Wird Astrazeneca akzeptiert?

In den am Montag in Hannover und andernorts hinzugekommenen Pilotpraxen werde zusätzlich getestet, wie hoch die Akzeptanz von Astrazeneca ist. Der KVN-Sprecher nannte die Vorbehalte wegen angeblich starker Nebenwirkungen des Impfstoffs „absolut unberechtigt“.

Hausärzte fordern: Reihenfolge muss absolut klar sein

Wenn im Projekt erkannte Probleme behoben seien und hoffentlich genug Impfstoff zur Verfügung stehe, könnten die rund 9000 Hausärztinnen und Hausärzte in Niedersachsen wohl im April die Impfung gegen Corona anbieten. Bis dahin sollten nach Ansicht der KVN auch die bürokratischen Anforderungen verringert werden. Momentan müssten die Ärztinnen und Ärzte jede Corona-Impfung sowohl dem Land wie auch dem Robert-Koch-Institut und dem Paul-Ehrlich-Institut melden.

„Wir stehen bereit“, sagte Christiane Mahnke vom Hausärzteverband Niedersachsen. Unbedingt müsse aber politisch strikt geregelt sein, in welcher Reihenfolge die Menschen geimpft werden. „Wenn Patienten das jeweils diskutieren wollen, legt das eine Praxis lahm.“

Riesige Nachfrage nach Impfterminen

Dass die Nachfrage riesig ist, zeigt sich unter anderem daran, dass viele Impfwillige, die über die offizielle Impfhotline und die Online-Anmeldung nicht weiter kommen, über Umwege einen Impftermin bekommen wollen. Sowohl beim Ministerium wie auch bei den Ärzteverbänden gehen entsprechende Anfragen in großer Zahl ein. Der Bedarf sei verständlich, meinte die Sprecherin des Hausärzteverbandes. „Aber wir können das natürlich nicht leisten.“ Die am Pilotprojekt beteiligten Praxen bleiben denn auch anonym, um einen Ansturm dort zu vermeiden.

Von Gabriele Schulte