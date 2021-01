Hannover

Die 50 Impfzentren in Niedersachsen sind bereit, doch noch wird zu wenig Impfstoff geliefert. Wie geht es jetzt weiter mit der Impfkampagne? Am Dienstag hat der Krisenstab des Landes über die aktuelle Lage informiert. Lesen Sie hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Wie viele Menschen sind in Niedersachsen schon geimpft?

Nach Daten des Robert-Koch-Instituts haben bis Dienstag landesweit 8665 Menschen die vor Covid-19 schützende Spritze erhalten. Das waren 1,1 Impfungen pro 1000 Einwohner. Nach dem Start der Impfungen in Niedersachsen am 27. Dezember habe die Impfkampagne des Landes inzwischen ein Niveau von mehr als 3000 täglichen Impfungen erreicht, erklärte die Vizechefin des Landes-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Dienstag. Am Montag waren es demnach genau 3271. Diese Frequenz soll zunächst so beibehalten und bei mehr verfügbarem Impfstoff gesteigert werden, sagte Schröder.

Wie steht Niedersachsen im Ländervergleich da?

Niedersachsen ist bisher beim Impfen gegen das Coronavirus langsamer als die anderen Bundesländer – kein anderes Land hat eine so geringe Quote. In Bayern zum Beispiel wurden bereits 77 876 Frauen und Männer geimpft (Quote: 5,9), in Nordrhein-Westfalen 62 692 (Quote: 3,5). Das Nachbarland Sachsen-Anhalt verzeichnet bisher 15 628 Impfungen und eine Quote von 7,1 pro 1000 Einwohner. Im Bremen waren es bis Dienstag 2653 Geimpfte und eine Quote von 3,9.

Wie erklärt die Landesregierung die Verzögerungen?

Schröder betonte, dass im Dezember weniger Impfstoff geliefert worden sei als eingeplant war. Auch in der ersten Januar-Woche gibt es entgegen der bisherigen Ankündigungen keine Lieferung. Bei 50 Impfzentren dauere der Vorgang des Auslieferns ohnehin länger als in Bundesländern mit nur einem oder zwei Impfzentren. Das sei aber unerheblich, Niedersachsen liege nur in den Anfangstagen etwas zurück, betonte Schröder. Mit 50 Impfzentren komme man bei größeren Lieferungen ganz schnell auf höhere tägliche Impfzahlen als andere Bundesländer. Die Grünen sprachen von einem komplett verstolperten Impfstart. Kritik kam auch aus der CDU.

Wann wird der nächste Impfstoff erwartet?

Das Land erwartet erst am 8. Januar weitere 61 000 Impfdosen des Herstellers Biontech/ Pfizer. Man wisse aber erst an diesem Tag, ob der Impfstoff tatsächlich im Verteilzentrum bereit liege, sagte Schröder. Niedersachsen hofft zudem, bereits von der kommenden Woche an auch den Corona-Impfstoff von Moderna einsetzen zu können, dessen Zulassung unmittelbar erwartet wird. Unklar sei aber noch, wie viele Moderna-Impfdosen Niedersachsen erhalten werde.

Haben die Impfungen in allen Landkreisen begonnen?

Laut Krisenstab ja. Am 4. Januar seien auch die letzten der 50 Impfzentren mit ersten Dosen beliefert worden. Zahlreiche weitere niedersächsische Landkreise wie Goslar oder Northeim konnten demnach am Dienstag mit mobilen Teams in Alten- und Pflegeheime gehen und berichteten laut Schröder von „einem erfolgreichen Impfstart“.

Wer wird zuerst geimpft?

Pflegebedürftige Menschen, die 80 Jahre und älter seien und in Heimen lebten, stellten die höchste Risikogruppe für Covid-19 dar, sagte Schröder. In dieser Gruppe gebe es die schwersten Verläufe und die meisten Todesfälle. Deshalb würden sie mit höchster Priorität geimpft. Landesweit gehören nach Angaben des Gesundheitsministeriums rund 800.000 Menschen zur ersten Priorisierungsgruppe für die Impfungen. Dazu zählen alle Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und medizinisches Personal.

Wie hoch ist die Impfbereitschaft?

Bei den Impfungen zunächst von Bewohnern und Personal in Pflegeeinrichtungen stelle das Land eine Impfbereitschaft von mehr als 80, teils mehr als 90 Prozent fest. Statistisch werde erfasst, wie viele Menschen sich nicht impfen lassen wollen – aber nicht mit konkreten Personendaten. „Es gibt keine Impfpflicht“, betonte Schröder.

Wie lange dauern die Impfungen in den Heimen?

Niedersachsen will bis Ende Januar den größten Teil der Menschen in den Alten- und Pflegeheimen gegen Covid-19 geimpft haben. „Wir kommen schneller durch die Heime, als wir das kalkuliert hatten“, sagte Schröder. „Innerhalb der nächsten vier bis sechs Wochen werden wir durch sein.“

Wie lange müssen die anderen Personen mit höchster Priorität warten?

Voraussichtlich bis Anfang oder Mitte Februar. Menschen über 80, die nicht in Heimen leben, sollen laut Schröder dann erst angeschrieben und aufgerufen werden, einen Termin in einem Impfzentrum zu vereinbaren. „Für diese Personen werden wir, sobald wir die Heime durchgeimpft haben, auch die Option eröffnen, in den Impfzentren geimpft zu werden“, sagte Schröder. Rund 2000 freiwillige Ärzte stünden für die Impfkampagne bereit.

Wann öffnen die Impfzentren?

Nicht vor Februar. Die Lieferketten mit dem Impfstoff seien „noch nicht stabil genug“, erläuterte Schröder. Deshalb habe es keinen Sinn, bereits Mitte Januar mit Impfungen in den 50 Impfzentren zu starten. Die Impfzentren leisteten allerdings bereits jetzt wertvolle Dienste, indem sie die mobilen Teams technisch und logistisch unterstützten. Mit großen Fortschritten bei der Impfkampagne und einer Entlastung in der Corona-Krise rechnet der Krisenstab ohnehin erst, wenn wöchentlich stabil mehr als 100 000 Impfdosen in Niedersachsen eintreffen, und zwar neben den besonders kühlbedürftigen Impfstoffen von Biontech/ Pfizer und Moderna auch weitere, die über die Arztpraxen eingesetzt werden können.

Gibt es viele Fragen von Bürgern?

Viele Menschen informierten sich zwischenzeitlich bereits über die Impfmöglichkeiten, sagte Schröder. Täglich gebe es 13 000 bis 15 000 Anrufe auf der Hotline (0800) 9988665, an der im Moment 100 Mitarbeiter eingesetzt sind.

