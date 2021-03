Hannover

Niedersachsen will im Kampf gegen das Coronavirus das Impftempo erhöhen. Künftig soll in den Impfzentren an sieben Tagen in der Woche geimpft werden. Zudem sollen ab Ende März auch Tausende Arztpraxen im Land Impfstoff erhalten. Das kündigte Vizeministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) am Freitag in einer Regierungserklärung im Landtag an. Der Wirtschaftsminister musste Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vertreten, der sich nach einem Coronafall in der Staatskanzlei in Quarantäne befindet.

Impfungen in Arztpraxen

„Wir wollen, dass an allen Tagen – auch am Wochenende – geimpft wird“, sagte Althusmann im Landtag. Das Sozialministerium habe deshalb jetzt Ziele für Impfzentren formuliert. „Das sind wir den Bürgern schuldig.“ Das Land wolle zudem „die Kapazitäten der Arztpraxen“ stärker nutzen. „Auf diese Weise können wir das Tempo bei den Impfungen deutlich beschleunigen.“

„Nerven liegen blank“

Althusmann zeigte Verständnis für die Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern. „Bei vielen Menschen in unserem Land liegen die Nerven blank.“ Die Bürger hätten viel getragen und viel ertragen. Eine Pandemie lasse sich aber nur mit den Menschen und nicht gegen die Menschen bekämpfen.

Kinder leiden unter der Pandemie

Der Wirtschaftsminister verteidige die beschlossenen Lockerungen. Besonders Kinder und einsame Menschen litten sehr unter der Pandemie und bräuchten mehr Kontaktmöglichkeiten. Althusmann hält auch weitere Erleichterungen für die Wirtschaft für möglich. Bei Baumärkten und Einzelhandel müsse man noch vor dem 22. März nachsteuern. Viele Händler seien in einer Exizenzkrise. „Es geht darum, den Gesundheitsschutz und die Wirtschaft in ein angemessenes Verhältnis zu bringen.“

Von Marco Seng