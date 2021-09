Frau Wenker, Herr Schaede, Sie sind Mitglieder einer Ethikinitiative, die sich während der Corona-Pandemie gegründet hat und auch darüber diskutiert, was schief läuft. Die Niederlande haben gerade die wegen Corona eingeführte 1,50-Meter-Abstandspflicht aufgehoben, 80 Prozent der Bevölkerung sind durchgeimpft, bei uns bloß knapp 63 Prozent. Warum dauert das bei uns in Deutschland so lange?

Wenker: Wir haben in Deutschland offensichtlich eine große Gruppe von Menschen noch gar nicht erreicht. In der Lungenklinik, in der ich arbeite, liegen derzeit neun Covid-Erkrankte, die meisten von ihnen auf Intensivstationen. Die sind alle zwischen 30 und 60 Jahre alt, acht von ihnen nicht geimpft. Und sie stammen meist aus Kulturkreisen, wo das Impfen nicht selbstverständlich ist. Wir müssen für das Impfen noch wesentlich mehr werben, ja versuchen, für das Impfen zu begeistern. Denn die Krankheit kann schrecklich sein, das sehe ich in meiner Klinik.

Können wir uns eine Pandemie der Ungeimpften, die der Chef des Robert-Koch-Instituts für den Herbst prophezeit, als deutsche Gesellschaft leisten, Herr Regionalbischof Schaede?

Schaede: Nein, können wir uns nicht leisten. Und ich beglückwünsche die Niederländer, dass sie so viel geleistet haben. Endlich hat bei uns die Impfkampagne begonnen, es ist toll, wenn Ärzte und medizinisches Personal, das über Monate schon Überirdisches geleistet hat, jetzt in die Kieze gehen, dass das Rote Kreuz in Schwulenbars geht, um das Impfen zu unterstützen, dass man dafür Kirchen öffnet. Man darf nichts unversucht lassen, muss aber gleichzeitig feststellen, dass alles Monate zu spät kommt. Wir haben viel zu wenig das Werben für das Impfen kommuniziert, viel zu uninspiriert und zu unoriginell gehandelt.

Die Angst vor etwas Neuem gehört zum Menschen

Wenker: Ich bin noch in einer Zeit großgeworden, wo das Impfen sehr populär war, wo jeder den Slogan kannte: Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist bitter. Wir wurden zur Schluckimpfung geschickt.

Uns hat keiner gefragt, wir wurden einfach gegen Pocken geimpft. Sind wir Deutsche in den letzten Jahren zu zaghaft und zu verzärtelt geworden?

Wenker: Nein, das glaube ich nicht. Aber die alten, hergebrachten Impfstoffe waren und sind den Menschen über viele Jahrzehnte einfach vertraut. Jetzt sind in einer großen Schnelligkeit neue Impfstoffe entwickelt worden, mit modernen Methoden, die verglichen mit den alten Impfstoffen einen Quantensprung darstellen. Ich kann verstehen, dass bei vielen Menschen wegen der rasanten Entwicklung da Sorgen keimen oder auch eine gewisse Angst vor diesem neuen Impfstoff. Es gehört zum Menschen, dass er generell vor dem Neuen Angst hat. Dagegen helfen nur Aufklärung und Information.

Die Zahl der Impfverweigerer ist kleiner als ihr Widerhall

Schaede: Dem stimme ich zu. Hinzu kommt, dass die Zahl der Impfgegner oder Impfverweigerer gar nicht so groß ist wie ihr öffentlicher Widerhall. Es handelt sich nach Schätzungen um etwa 9 Prozent. Ich bewundere die Dänen, wo man von vorneherein sagte, Du findest die nächste Impfgelegenheit höchstens in drei Kilometern. Da konnte man von vorneherein gar nicht so eine große Distanz aufbringen.

Wenker: Ich stimme Ihnen zu. Die Zahl der Verweigerer ist gar nicht so groß. Das Gros der Nicht-Geimpften sind diejenigen, die wir nur noch nicht erreicht haben. Es gibt eine große Gruppe von Unentschlossenen, für die die Angebote noch immer nicht niedrigschwellig genug waren. Deshalb müssen wir die Leute mit Impfteams und -bussen möglichst überall ansprechen – vor Kneipen, an Tankstellen, an Raststätten, in Einkaufsmeilen.

Zur Person Martina Wenker, geboren 1958 in Göttingen, ist Lungenärztin und seit 2006 Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen. Seit 2011 ist sie auch Vizepräsidentin der Bundesärztekammer. Die Fachärztin für Bronchial- und Lungenheilkunde hat praktische Erfahrungen im Umgang mit der Corona-Krankheit. Neben ihrer Verbandsarbeit ist sie in einer Lungenklinik in Diekholzen tätig. Zu Beginn der Pandemie gründete Wenker mit der Ärztin und SPD-Abgeordneten Thela Wernstedt sowie Vertretern der Kirche eine Ethikinitiative, die sich auch mit Versäumnissen beim Kampf gegen die Krankheit auseinandersetzte. Stephan Schaede, Jahrgang 1963, ist seit Beginn des Jahres Regionalbischof im Sprengel Lüneburg. Zuvor war der promovierte Theologe für zehn Jahre Direktor der Evangelischen Akademie Loccum. Von 2004 bis 2010 führte er den Forschungsbereich Religion, Recht und Kultur der FEST (Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft) in Heidelberg, einem interdisziplinären Forschungsinstitut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Schaede hat in der Ethikinitiative vielfach die Benachteiligung von Kindern in der Corona-Epidemie beklagt. Er ist Vater von vier Töchtern im Alter zwischen 22 und 4 Jahren.

Man könnte doch einfach eine Impfpflicht einführen.

Schaede: Das wäre definitiv eine schlechte Idee, ja geradezu kontraproduktiv. Gegen den Willen der Menschen so etwas durchzuziehen, ist unnötig, wenn man die Menschen davon überzeugen kann, sich aus solidarischen Gründen wie auch aus Gründen des Selbstschutzes impfen zu lassen. Mit Drohungen mache ich die Gruppe der Impfgegner nur größer, dabei geht es definitiv anders.

Man könnte ja auch mit sanfteren Methoden arbeiten, wie es jetzt Niedersachsen plant. Zutritt nur noch für Geimpfte oder Genesene, das sogenannte 2-G-Modell. Wie viel Druck ist ethisch erlaubt?

Schaede: Bei 2 G müssen wir uns ehrlich machen: Wenn ich das als verpflichtendes, flächendeckendes System einführe, dann ist das die Impfpflicht durch die Hintertür. Das geht meines Erachtens zu weit.

Aber ein Wirt muss doch das Recht haben, seine Restauration nur für Geimpfte und Genesene zu öffnen ...

Schaede: Wenn private Veranstalter so etwas einführen, punktuell und in begrenztem Rahmen, ist das etwas anderes, als wenn der Staat eine generelle Impfpflicht verordnet. Wir haben in Lüneburg eine Kantorei, die den „Messias“ aufführen will, und das geht nur mit Geimpften und Genesenen. Aber das hat auch Konsequenzen. Ich kann mit meiner Familie mit drei kleinen Töchtern da nicht zuhören. Das ist auch bedenklich. Wir haben als Ethikinitiative beklagt, dass zu Beginn der Corona-Epidemie zu viele Menschen ausgeschlossen wurden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht durch die 2-G-Regeln wieder Kinder und die gesamte jüngere Generation belasten. Umso stärker muss ich an die ältere Generation. auch an die mittelalte, appellieren, sich doch möglichst schnell impfen zu lassen.

Impfaktion auf dem Wochenmarkt in Bad Essen: Bürger stehen in einer langen Schlange an, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Quelle: Friso Gentsch/dpa

Aber wenn ich eine Impfpflicht hätte, wäre das alles viel einfacher.

Wenker: Nein, wäre es nicht. Da muss ich als Ärztin widersprechen. Es ist nie gut, eine Patientin oder einen Patienten mit Druck zu etwas zu bringen, das er nicht will – geschweige denn, zu etwas zu zwingen. Das geht auch rechtlich nicht. Selbstverständlich hat jeder Mensch das Recht, eine Behandlung abzulehnen. Eine Zwangsmaßnahme ist in jedem Fall zu verhindern und nur in ganz, ganz engen Grenzen möglich – und bei Lebensgefahr das allerletzte Mittel.

Schaede: Der Druck kann nur über das Gewissen der Menschen kommen. Wir können und sollten als Kirche schon an die Verantwortungsbereitschaft der Menschen appellieren. Sie sollten sich fragen lassen: Warum in aller Welt wollt Ihr Euch nicht impfen lassen, wenn keine triftigen oder medizinischen Gründe vorliegen? Letzten Endes ist da schon ein durch Angst produzierter individueller Egoismus auf dem Weg, der diejenigen schädigt, die sich nicht schützen können. Es gibt zwar keine Rechtspflicht, aber es ist ethisch fragwürdig, sich nicht impfen zu lassen. Deshalb müssen wir als Kirche auch deutlich machen, was wir von Verschwörungstheorien halten, die immer noch massenhaft im Netz herumgeistern.

Bei Masern gibt es doch bereits eine Impflicht. Warum dann nicht bei Corona?

Keine Impfpflicht durch die Hintertür

Wenker: Richtig, da gibt es ein Gesetz. Das liegt aber nach wie vor beim Bundesverfassungsgericht, weil es Einsprüche gibt gegen die Impflicht für die Kinderbetreuung. Bei Masern hat der Staat entschieden, eine Impflicht einzuführen, um das Kollektiv vor Einzelnen zu schützen. Da hat er klar per Gesetz Flagge gezeigt. Ich finde es aber problematisch, wenn die Impflicht über 2 G oder 3-G-Regelungen gleichsam durch die Hintertür eingeführt wird.

Aber ist es nicht merkwürdig, dass wir jetzt über Impfverweigerung diskutieren, während wir vor Monaten, als der Impfstoff knapp war, uns über Menschen ärgern mussten, die sich aus welchen Gründen auch immer vorgedrängelt haben?

Schaede: Das ist es. Ich habe mit Menschen aus Syrien zu tun, die angesichts der Zurückhaltung in Deutschland geradezu entsetzt sind, welche Diskussionen wir, die wir Impfstoff reichlich zur Verfügung haben, uns noch leisten. Diese Syrer sagen mir: Wir wären froh, wenn wir überhaupt an Impfstoff herankämen, und ihr leistet euch geradezu verschwenderische Diskussionen. Dabei riskieren wir mit der Impfzurückhaltung weitere Lockdowns und die Verlagerung gewaltiger Schuldenprobleme auf die künftigen Generationen.

Sind wir Opfer unseres eigenen ökonomischen Erfolges? Ist die Impfzurückhaltung und -diskussion eine Folge unseres Wohlstandes?

Letztlich das Verhalten einer Wohlstandsgesellschaft

Schaede: Ja klar. Wir verhalten uns letztlich so unvernünftig, weil wir es uns ökonomisch leisten können. Letztlich ist es das Verhalten einer Wohlstandsgesellschaft, in der die Ressourcen nicht so knapp sind, dass manche Diskussionen gar nicht erst geführt werden. Dabei nehmen wir in Kauf, dass durch die Epidemie die Schere etwa zwischen Arm und Reich oder zwischen Alt und Jung weiter auseinander geht.

Wenker: Letztlich ist die Impfzurückhaltung auch eine Frage der Kommunikation in den sozialen Medien. Ich staune als Ärztin immer wieder, welcher hanebüchener Unsinn von irgendwelchen Influencern verbreitet wird, die sich als Experten aufspielen und behaupten, durch die Impfungen würde unser gesamtes genetisches Material verändert oder irgendwelche Mikrochips eingegeben. Da helfen nur Widerspruch und Aufklärung. Warum wird ein solcher verquaster Unsinn geglaubt, während die warnenden Worte wirklicher Experten verhallen? Das scheint mir ein Riesenproblem. Würde man jetzt mit einer Impfpflicht kommen, würden sich diese Verschwörungstheoretiker nur bestätigt fühlen.

Mich wundert bei Ihnen beiden der Optimismus, dass man mit kreativen Impfaktionen und noch mehr Aufklärung vorkommt, während RKI-Chef Bieler schon vor einem furchtbaren Herbst und einer Pandemie der Ungeimpften warnt.

Wenker: Das Robert-Koch-Institut und andere müssen die warnende Stimme erheben. Aber zu viel Angst und Panik zu machen, ist bei der Gesundheitsversorgung kontraproduktiv. Wir müssen die Menschen schon mitnehmen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Leute zum Impfen zu bringen.

Schaede: Genau, aus innerer Einsicht dorthin zu bringen. Ich habe jüngst einen Fall erlebt, wo der Landrat die Pfarrerin aufforderte, doch nun von der Kanzel herab die Impfungen als Gottes Wille zu propagieren. Das halte ich nicht für gut, wenn die Kirche als verlängerter Arm des Staates auftreten soll. Es reicht doch, wenn einem der gesunde Menschenverstand zur Impfung rät. Da muss man nicht mit Gott kommen.

Sie haben sich als Ethikinitiative zu Beginn der Epidemie gegründet, weil sie den Eindruck hatten, es läuft vieles falsch. Was läuft derzeit falsch?

Der Staat muss das öffentliche Gesundheitssystem aufrüsten

Wenker: Wir haben uns vor gut eineinhalb Jahren gegründet, weil wir den Eindruck hatten: Erst werden die ganz alten Menschen weggesperrt, die durften keinen Besuch mehr bekommen. Dann wurden die Menschen in den Krankenhäusern weggesperrt, dann die Kinder aus den Kindergärten. Wir haben uns dagegen gewehrt, dass Menschen pauschal in bestimmte Gruppen gesperrt und geclustert werden. Eine solches Pauschalieren von Menschen bringt uns nicht nach vorn. Das haben wir auch bei anderen Infektionskrankheiten wie etwa Aids gelernt.

Schaede: Wir haben in der Pandemie erfahren, wie unzureichend die Ausstattung des öffentlichen Gesundheitswesens ist, das unterbesetzt ist und mit uralten Kommunikationsmitteln arbeiten muss, das ständig am Rande der Überforderung agieren muss. Die ganzen Defizite der öffentlichen Versorgung mussten durch die niedergelassenen Ärzte und hohes Improvisationsvermögen kompensiert werden. Da bleibt für den Staat eine riesige Restschuld. Der Staat verschiebt laufende Aufgabenbewältigungen, die eigentlich öffentlich geleistet werden müssten, in den privaten Bereich. Da liegt noch eine gewaltige Aufgabe vor uns.

Wenker: Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu.

Von Michael B. Berger