Angesichts der horrenden staatlichen Ausgaben zur Abfederung der Corona-Krise fordert der Landesrechnungshof einen Kassensturz in Niedersachsen. „Der Corona-Krise darf keine Schuldenkrise des Landes folgen“, sagte Rechnungshof-Präsidentin Sandra von Klaeden der HAZ. „Wir bestreiten nicht, dass in Niedersachsen erhebliche Mittel in die Bewältigung der Krise gesteckt werden mussten. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zu fragen: Wie wachsen wir aus der Krise heraus, was können wir uns noch leisten und was nicht?“

Auch Polizisten und Lehrer nicht ausklammern

Der Schuldenberg Niedersachsens wird im Zuge der Corona-Krise von 61 Milliarden Euro auf knapp 70 Milliarden Euro anwachsen. Das sei schon eine gewaltige Summe, sagt von Klaeden. „Wenn man sich noch künftig Spielräume erhalten will, muss es jetzt im Vorfeld der Aufstellung eines neuen Doppelhaushalts für 2022/2023 einen Kassensturz geben. Ein Weiter-so wird es nicht geben können“, meint die Landesrechnungshof-Präsidentin. „Man muss jetzt alle Aufgaben auf den Prüfstand stellen – und dazu gehören der Personalhaushalt und auch liebgewordene Felder wie die Neuanstellung von Polizisten und Lehrern.“

Nichts hält von Klaeden davon, angesichts der Corona-Notlage die Schuldenbremse aufzuheben, wofür nicht nur die SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder, sondern auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) plädiert. Die Schuldenbremse sieht ein grundsätzliches Verbot neuer Schulden vor und soll einer strukturellen Neuverschuldung des Staates entgegenwirken.

„Schuldenbremse hat sich bewährt“

„Nicht nur der Niedersächsische Landesrechnungshof, sondern auch der Bundesrechnungshof und die Kontrollorgane anderer Länder halten es für unbedingt notwendig, dass sie erhalten bleibt“, sagt von Klaeden. Denn die Schuldenbremse habe eine doppelte Wirkung. Zum einen habe sie bereits im Vorfeld der Corona-Krise gewirkt. „Sie hat in Niedersachsen bewirkt, dass die Haushalte konsolidiert wurden, ja dass man sogar darangegangen ist, Altschulden abzubauen.“ In der Krise habe sie sich zudem bewährt und zusätzliche Spielräume für die Aufnahme von Krediten geschaffen. „So ein disziplinierendes Instrument sollte man nicht leichtfertig aus der Hand geben und eher die Prioritäten klar setzen.“

Das Argument, das Sparen nütze nichts, wenn gleichzeitig Landesvermögen in Gestalt von Immobilien wegen mangelnder Investitionen verfalle, hält von Klaeden für nicht stichhaltig. „Niedrige Zinsen und eine gute Arbeitsmarktsituation sind auch in der Zeit vor der Pandemie bei Weitem nicht genutzt worden, etwa in die Sanierung von Gebäuden oder öffentlichen Einrichtungen zu investieren“, sagt sie. Zudem sei es überhaupt nicht empirisch belegt, dass eine Schuldenbremse die Möglichkeit für Investitionen einschränke.

Warnung vor Schattenhaushalten

Es sei jetzt höchste Zeit, in der Ausgabenpolitik „eine Besinnungspause einzulegen“. Auch wenn man argumentiere, dass sich die Zinsen auf einem historisch niedrigen Niveau bewegten, sei die Aufnahme weiterer Schulden ungerecht – „ganz einfach, weil sie künftige Generationen erheblich belastet“.

Kritisch betrachtet die Landesrechnungshof-Präsidentin die Tatsache, dass die Landesregierung für die Sanierung der Hochschulmedizin in Göttingen und Hannover einen eigenen Fonds geschaffen hat, ohne diesen mit ausreichenden Finanzmitteln auszustatten. Auch den von der SPD, den Grünen und den Gewerkschaften angestrebte Niedersachsenfonds, in den mehr als Milliarde Euro fließen sollten, bewertet Klaeden kritisch. „Solche Nebenhaushalte sind immer ein Weg, den Landtag als Gesetzgeber außen vor zu lassen.“

Von Michael B. Berger