Hannover

In Niedersachsen dürfen ab Montag wieder Geschäfte öffnen, deren Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist. Diese Regelung gilt auch für Geschäfte in Einkaufszentren. Das geht aus der neuen Niedersächsische Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus hervor, die der HAZ vorliegt. Das Land hat darin die Absprachen der Bundesländer vom Mittwoch in eine konkrete Form gegossen.

Voraussetzung für die Öffnung in den Einkaufszentren ist, dass die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden und die Betreiber dafür sorgen, dass „keine Getränke und Speisen zum Verzehr vor Ort angeboten werden“.

Anzeige

Buchläden dürfen öffnen

Unabhängig von der Größe dürfen ab Montag Kraftfahrzeughandel und Fahrradhandel sowie Buchhandlungen wieder öffnen. Die bisherige Beschränkung für Wochenmärkte, dass dort nur Lebensmittel verkauft werden dürfen, wurde ersatzlos aus der Verordnung gestrichen. Möbelhäuser dürfen im Gegensatz zu Nordrhein-Westfalen nicht öffnen.

Weitere HAZ+ Artikel

Betreiber von Verkaufsstellen und Ladengeschäften, die jetzt wieder öffnen wollen, müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden sicherstellen. Sie müssen zudem dafür sorgen, dass in den Verkaufsräumen pro anwesender Person zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Die Betreiber müssen auch den Zutritt zu den Geschäften steuern, damit keine Warteschlangen entstehen.

Großveranstaltung beginnt bei 1000 Menschen

Die neue Verordnung gilt zwar vorerst nur bis zum 6. Mai. Geregelt ist darin aber bereits, dass mindestens bis zum 31. August Großveranstaltungen verboten sind. Als Großveranstaltungen gelten demnach alle Veranstaltungen, Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als 1000 Menschen.

Von Marco Seng