Corona-Krise: Weil warnt vor übertriebenen Hoffnungen auf schnellen „Exit“

Angesichts der für Mittwoch (15. April) anstehenden Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Länder hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) vor übertriebenen Erwartungen auf große Lockerungen der Kontaktbeschränkungen gewarnt.„Niemand von uns sollte die Illusion haben, dass wir ab nächster Woche unser altes Leben zurückbekommen“, erklärte Weil am Dienstag. „ Auf der Grundlage der aktuellen Erkenntnisse über die Ausbreitung des Virus und die Auslastung unserer Krankenhäuser werden wir allenfalls über erste, vorsichtige Schritte zur Lockerung der geltenden Einschränkungen reden können.“

Weil sagte, dass weitere Schritte „jeweils nur stufenweise und unter enger Bewertung des Infektionsgeschehens erfolgen könnten“. So werde noch einige Zeit ins Land gehen, „bis wir beispielsweise wieder große Konzerte miteinander besuchen können“. Auf den Politikern und Politikerinnen liege derzeit ein nicht unbeträchtlicher öffentlicher Druck aus ganz unterschiedlichen Richtungen. So habe ein Teil der Bürgerinnen und Bürger große Sorgen vor einer zu schnellen Ausbreitung des Virus und sei dementsprechend skeptisch gegenüber der gesamten Exitdebatte. „Ein anderer Teil dagegen wünscht sich sehr zügig in die Normalität zurückkehren zu können.“ Weil versprach, sehr genau abzuwägen.

Von Michael B. Berger