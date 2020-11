Corona-Lage in Kliniken spitzt sich zu: Nicht mehr alle Operationen möglich?

Hannover

Angesichts anhaltend hoher Corona-Infektionszahlen wächst die Sorge, dass Kliniken in absehbarer Zeit nicht alle schwer kranken Patienten auf den Intensivstationen behandeln können. Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) appellierte deshalb an alle Krankenhäuser, nicht dringend notwendige Operationen zu verschieben. Noch belässt es das Land bei einem Appell, bereitet aber zugleich nach HAZ-Informationen eine Verordnung vor, die den Krankenhäusern vorschreibt, bestimmte Operationen zu verschieben, wie es das Land auch im März bei der ersten Corona-Welle getan hat.

Die Ärzteorganisation Marburger Bund und die intensivmedizinischen Fachgesellschaften hatten zuvor kritisiert, dass Krankenhäuser aus Umsatzgründen ihre Kapazitäten nicht auf Covid-19-Patienten konzentrierten. Allerdings ist bislang noch nicht geklärt, wer für die erheblichen finanziellen Ausfälle der Kliniken aufkommt. Bei der ersten Corona-Welle hatte dies der Bund getan. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern über die Kostenübernahme. „Der Bund ist jetzt dringend gefordert, einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, damit die Kliniken diesen Kraftakt stemmen können“, sagte Niedersachsens Sozialministerin Reimann am Sonntag der HAZ. Sie betonte, dass auch bei einer Verschiebung der Operationen „die Notfallversorgung durchweg aufrecht erhalten bleibt“.

Ein Kraftakt, der viel kostet

Das Regionsklinikum Hannover würde es angesichts des „hochdynamischen pandemischen Geschehens" laut Sprecher Stefan Ellerhof begrüßen, wenn es zum Verschieben planbarer Operationen in Kliniken wieder eine landesweit einheitliche Regelung gäbe. Zugleich fordert auch er eine Entschädigung für freigehaltene Kapazitäten. Man sei mit dem Landessozialministerium, der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, dem Gesundheitsamt der Region und allen Krankenhausträgern im engen Austausch zur aktuellen Lage.

Es geht um Knie- und Hüftoperationen

„Die Lage in den Kliniken spitzt sich zu, aber sie ist noch weit entfernt von Dramatik – wenn wir es schaffen, das Wachstum der Pandemie weiter zu begrenzen“, sagte am Sonntag der Leiter des Krisenstabes des Landes, Staatssekretär Heiger Scholz, der HAZ. „Krebs wird natürlich weiter behandelt werden, auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Es geht um Knie- oder Hüftoperationen, die man auch später durchführen könnte.“ Von den mehr als 2400 Betten auf den Intensivstationen brauche man etwa 900 Betten für den dringend notwendigen Betrieb, erläutert Scholz.

Von insgesamt 2414 Betten auf Intensivstationen in Niedersachsen waren am Sonntagnachmittag 1698 belegt – 198 davon mit Corona-Patienten. 113 Patienten mussten invasiv beatmet werden. Nur in wenigen Krankenhäusern Niedersachsens seien derzeit alle Intensivbetten belegt, etwa in Delmenhorst, sagte Scholz. Dort gebe es 18 Intensivbetten, von denen sieben mit Covid-19-Patienten, die übrigen mit anderen Notfällen belegt seien. Auch in Lüchow-Dannenberg und in Emden gebe es knappe Kapazitäten, die aber durch andere Kliniken aufgefangen werden konnten. „Wir dürfen nur nicht in ein exponentielles Corona-Wachstum geraten, dann wird es sehr schnell eng“, sagte der Staatssekretär. Derzeit würden etwa zwei Prozent der Neuinfizierten so krank, dass sie nach etwa zwei Wochen für im Schnitt 21 Tage auf eine Intensivstation müssten.

Noch viel zu früh für Lockerungen

Sozialministerin Reimann sagte, es sehe im Augenblick so aus, als würden sich die Infektionszahlen auf einem hohen Niveau stabilisieren. Es sei allerdings noch nicht angebracht, zum jetzigen Zeitpunkt über Lockerungen der Corona-Vorschriften nachzudenken. „Wir wissen aus dem Frühjahr, dass es einige Wochen dauert, bis sich die Kontaktbeschränkungen auch in sinkenden Infektionszahlen bemerkbar machen und ein eindeutiger Abwärtstrend erkennbar ist“, sagte die Ministerin. Sie appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die Corona-Regelungen zu halten.

Auch die Bundesregierung dämpft Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. „Der vor uns liegende Winter wird uns allen noch viel abverlangen“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) in ihrem am Sonnabend veröffentlichten Video-Podcast. Am Montag wollen die Regierungschefs von Bund und Ländern eine Zwischenbilanz der Beschränkungen ziehen, die sie vor knapp zwei Wochen beschlossen hatten.

Von Michael B. Berger und Saskia Döhner