Hannover

Noch 350.000 impfberechtigte Niedersachsen stehen auf den Wartelisten des Landes, 70.000 von ihnen sollen am kommenden Wochenende geimpft werden. Für über 70-Jährige gibt es zusätzliche Termine mit Astrazeneca. Diese Zahlen nannte der Leiter des Corona-Krisenstabes, Heiger Scholz, am Dienstag. Derzeit impfe das Land etwa 35.000 Menschen am Tag, so viele seien es jedenfalls am Montag gewesen. Das Land schätzt, dass im Laufe des Sommers so viele Niedersachsen durchgeimpft sein könnten, dass man von einer Herdenimmunität sprechen könnte. Das sei bei einer Durchimpfung von etwa 80 Prozent der Fall.

Betriebsärzte kommen im Juni zum Zuge

Gleichwohl warnte Scholz vor falschen Erwartungen. Auch eine zweifache Impfung müsse nicht zwingend bedeuten, dass Infektionen ausblieben. Scholz nannte als Beispiel den Fall eines Osnabrücker Altenheimes, bei dem es im Februar zu 14 Corona-Infektionen gekommen war, obwohl alle Bewohnerinnen und Bewohner geimpft waren. „Man muss immer wieder erinnern, dass Impfungen Infektionen nicht ausschließen“, meinte der Sozialstaatssekretär.

Ab dem 26. April können sich, wie berichtet, auch die über 60-Jährigen auf die Wartelisten für einen Impftermin setzen lassen. Sie werden nach Scholz’ Worten alle Astrazeneca als Impfstoff bekommen. Der Staatssekretär rechnet damit, dass Ende Juni etwa 60 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung geimpft sein werden. Wenn die über 60-Jährigen (sie gehören zur Priorisierungsgruppe 3) an der Reihe wären, könnten auch die Betriebsärzte zum Zuge kommen, sagte Scholz. Dies könne nach Schätzungen der Bundesregierung im Juni der Fall sein.

Die 7-Tage-Inzidenz liege in Niedersachsen derzeit bei 125,6 Infektionen pro 100.000 Einwohner, vergangene Woche seien es noch 109,9 gewesen.

Von Michael B. Berger