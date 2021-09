Hannover

Schulen in Niedersachsen haben offenbar immer häufiger Probleme mit Corona-Leugnern und Impfgegnern. Nach Angaben des Kultusministeriums sind Drohungen, Beleidigungen oder Störungen des Schulbetriebes keine Ausnahmen mehr. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat deshalb eine „Null-Toleranz-Strategie“ angekündigt und die Schulleitungen zum Durchgreifen aufgefordert – zusammen mit der Polizei.

Er habe Verständnis dafür, dass Regelungen wie insbesondere die Maskenpflicht an Grundschulen auch Kritik hervorriefen und kontrovers diskutiert würden. „Es gehört sich allerdings nicht, diese Kontroverse in aggressiver, polemischer und beleidigender Art und Weise in Schulen zu tragen“, schreibt Tonne in einem aktuellen Brief an die Schulen, der der HAZ vorliegt. Dem Ministerium seien Fälle von „Sachbeschädigungen (Schmierereien), Drohungen und Nötigungen, Beleidigungen, Pöbeleien, Störungen des Schulbetriebes durch Lärm und Verletzungen des Hausrechtes“ durch Erziehungsberechtigte bekannt geworden.

Sieht rote Linien in den Schulen überschritten: Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Schulen sollen Polizei einschalten

„In solchen Fällen werden rote Linien überschritten, der Schulfrieden bewusst gefährdet und Sie als Schulleitungen und Lehrkräfte in der Ausübung Ihrer Aufgaben gehindert“, erklärte Tonne. Der Überschreitung zulässiger Kritik durch Straftaten oder Verletzung von Persönlichkeitsrechten müsse konsequent entgegentreten werden.

Tonne verwies darauf, dass jede Polizeiinspektion über einen Ansprechpartner verfüge. Dort könnten die Schulen nicht nur Anzeige erstatten, sondern auch Beratung erhalten. Das Hausrecht ermögliche es den Schulleitungen, Demonstranten vom Grundstück zu verweisen, also ein Hausverbot zu erteilen. „Zur Durchsetzung des Hausrechtes sollten Sie die Polizei um Hilfe bitten.“

Minister Tonne rät: Nicht mit Querulanten diskutieren

Der Minister rät der Lehrerschaft auch, sich nicht auf Gespräche mit „Corona-Querulanten“ einzulassen, da diese möglicherweise gefilmt und online gestellt würden. Tonne warnte zugleich davor, dass Schüler dem Unterricht fernbleiben, um die Testpflicht zu umgehen. Wie beim „gewöhnlichen Schulschwänzen“ auch drohten Konsequenzen wie Erziehungsmittel, Ordnungsmaßnahmen oder die Einleitung eines Bußgeldverfahrens.

