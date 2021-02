Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht davon aus, dass der bundesweit geltende Lockdown in der Corona-Krise verlängert werden muss. Er würde gerne noch die Entwicklung der nächsten Tage abwarten, sagte Weil am Dienstag bei der Vorstellung des Corona-Stufenplans der Landesregierung.

„Aber wenn man nüchtern drauf schaut, wo wir bundesweit stehen und wo wir auch in den Ländern stehen, dann wird deutlich, was das für ein mühsamer Prozess ist, bis wir die 50 erreichen“, sagte Weil mit Blick auf den angestrebten Inzidenzwert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. „Dass wir die 50 bis zum 14. Februar erreicht haben, sehe ich – Stand jetzt – nicht.“ Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bundesweit am Dienstag bei 90, in Niedersachsen bei 77,7.

Bund und Länder beraten am 10. Februar

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Im Mittelpunkt der Schaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird die Frage stehen, ob der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown mit vielen geschlossenen Geschäften und Schulen sowie Kitas im Notbetrieb über den 14. Februar hinaus verlängert wird. Einige Politiker haben sich bereits für eine Verlängerung bis mindestens Ende Februar ausgesprochen.

Von Marco Seng