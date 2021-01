Hannover

Die bundesweite Lockdown zur Eindämmung des Coronavirus zeigt offenbar nicht die gewünschte Wirkung. Auch in Niedersachsen wächst deshalb die Sorge, dass sich die Lage durch Virus-Mutationen weiter zuspitzen könnte. Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) zog im Sozialausschuss des Landtags eine ernüchternde Zwischenbilanz. Auf die Infektionszahlen wirke sich der Lockdown bisher nicht aus, sagte sie. „Das Auftreten von Mutationen des Virus, die noch ansteckender sind, könnte die Lage erheblich verschärfen.“

62 Todesfälle binnen 24 Stunden gemeldet

In Niedersachsen wurden am Freitag 1473 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden und 62 weitere Todesfälle gemeldet. Allerdings liegen wieder alle Landkreise und kreisfreien Städte unter der kritischen Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Der Wert sank landesweit auf 105,7 nach 108,6 am Vortag. Am höchsten war er in Peine mit 192.

Anzeige

Beratungen werden vorgezogen

Bund und Länder wollen wegen der kritischen Corona-Lage ihre Beratungen über mögliche neue Maßnahmen um eine Woche vorziehen. Für den kommenden Dienstag ist dazu eine Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) und den Ministerpräsidenten geplant. Das nächste Treffen von Bund und Ländern war ursprünglich für den 25. Januar geplant. Im Gespräch sind jetzt offenbar weitere Kontaktbeschränkungen. Unternehmen sollen zu mehr Homeoffice gedrängt, der öffentliche Nahverkehr soll eingeschränkt werden. Zur Debatte steht dabei auch eine Obergrenze für die Belegung der Plätze in Bussen und Bahnen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Infektionslage in Deutschland sei nach wie vor bedrohlich, vor allem durch die Mutationen, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) der HAZ. „Wir müssen alle von Bund und Ländern beschlossenen Kontaktbeschränkungen ernsthaft noch einmal daraufhin überprüfen, ob wir für die nächsten Wochen noch nachschärfen müssen.“ Es bleibe bis zum Frühjahr eine ganz schwierige Situation. Laut Althusmann wirbt die Kanzlerin derzeit bei den Länderchefs für die Positionen der Bundesregierung.

Impfstoff wird noch knapper

Gesundheitsministerin Reimann warnte vor zu hohe m Erwartungen an die derzeit laufenden Impfungen. Niedersachsen werde wie Deutschland insgesamt in den kommenden Wochen noch weniger Impfstoff vom Hersteller Biontech/ Pfizer erhalten als bisher schon. „Schon die ursprünglich für Niedersachsen angekündigten rund 60.000 Impfdosen pro Woche waren zu knapp“, sagte Reimann. Nun könne es noch länger dauern. „Das ist ein echter Schlag ins Kontor.“ Grund für die Lieferprobleme sind demnach Umbauen in einem Pfizer-Werk.

Die FDP-Fraktion im niedersächsischen Landtag forderte eine Sondersitzung des Parlaments vor den Bund-Länder-Beratungen. „Die Auswirkungen der Maßnahmen sind jetzt schon dramatisch, weitere Verschärfungen dürfen nicht ohne eine vorhergehende Debatte beschlossen werden“, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner.

Von Marco Seng