Hannover

Die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern zu Lockerungen in der Corona-Krise haben in Niedersachsen eine lebhafte Diskussion ausgelöst. Im Mittelpunkt stand dabei die neue Obergrenze für Neuinfektionen, die von den Kommunen in Niedersachsen kritisiert wird. Bund und Länder wollen örtlich beschränkt wieder das öffentliche Leben herunterfahren, sofern es auf Kreisebene binnen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gibt.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) kündigte am Nachmittag an, dass Niedersachsen keinen „ Schwellenwert“ brauche und noch schneller auf einen Ausbruch reagieren wolle. „Ich kann Ihnen sagen, dass wir in Niedersachsen schon deutlich früher entsprechende Maßnahmen ergreifen werden“, sagte Weil. Einzelheiten nannte er nicht.

Anzeige

„ Virus hält sich nicht an Kreisgrenzen“

Bund und Länder dürften die Verantwortung für die Bewältigung der Krise nicht auf die Kommunen abschieben, teilten die kommunalen Spitzenverbände mit. „Das Virus hält sich nicht an Kreisgrenzen“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Hubert Meyer. „Die Gefährdungslage und eventuelle Beschränkungen müssen mindestens regional bewertet werden.“ Auch der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Jan Arning, warb für ein Vorgehen mindestens auf regionaler Ebene: „Man kann eine Pandemie nicht in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt bekämpfen.“

Weitere HAZ+ Artikel

Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, warnte vor einem nicht steuerbaren „Corona-Tourismus“, sollten regional unterschiedliche Strategien verfolgt werden. „Die Akzeptanz der Bevölkerung würde dadurch erheblich leiden“, sagte Trips. Wie die Auflagen konkret aussehen, will Niedersachsen in einer neuen Verordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie festlegen, die am 11. Mai in Kraft treten soll. In Niedersachsen liegen derzeit alle Kreise und Städte deutlich unter der Marke.

FDP fordert Tests und Nachverfolgung

Die FDP im Landtag betonte, dass sie schon lange einen Exit-Plan mit transparenten Regelungen und regional differenzierten Lösungen gefordert habe. „Um die Lockerungen aufrecht zu erhalten und weiter ausweiten zu können, brauchen wir jetzt handlungsfähige Gesundheitsämter, ausreichende Testkapazitäten und eine umfassende Nachverfolgung von Neuinfektionen“, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner.

Lesen Sie auch

Von Marco Seng und Chris Weckwerth