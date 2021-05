Hannover

Angesichts der schnell sinkenden Infektionszahlen will Niedersachsen die Corona-Beschränkungen jetzt offenbar doch schneller lockern als bisher geplant. Nach HAZ-Informationen soll die Testpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 nach Pfingsten fallen. Der Einkauf soll voraussichtlich ab kommendem Dienstag in allen Geschäften wieder ohne negativen Corona-Test möglich sein.

Außengastronomie ohne Test?

Darauf hätten sich die Koalitionsspitzen von SPD und CDU geeinigt, hieß es am Donnerstag. Nach der geltenden Verordnung gilt für den Einzelhandel eine Testpflicht ab einer Geschäftsgröße von mehr als 200 Quadratmetern – mit Ausnahmen für den Lebensmittelhandel.

Wie es weiter hieß, könnte in der kommenden Woche auch die Testpflicht für die Außengastronomie fallen. Als Datum wird in Regierungskreisen der 28. Mai genannt. Die Innengastronomie soll mit der neuen Corona-Verordnung bei einer Inzidenz unter 50 mit Test geöffnet werden können. Die aktuelle Corona-Verordnung gilt eigentlich noch bis zum 30. Mai.

Von Marco Seng