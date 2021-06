Hannover

Durchatmen auf dem Wochenmarkt: Die Landesregierung hat eine Kritik der kommunalen Spitzenverbände im Entwurf für die nächste Corona-Verordnung aufgegriffen und hebt die Maskenpflicht auf Wochenmärkten auf.

Lesen Sie auch Das sind die Wochenmärkte in Hannover

Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover sagte, dürfte das mit großer Wahrscheinlichkeit schon von Sonnabend an für alle Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 35 gelten, sagte Pörksen – das wäre nach der aktuellen Infektionslage im ganzen Land.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Voraussetzung ist, dass die nächste Corona-Verordnung noch am Freitag veröffentlich wird – sie würde dann am Sonnabend in Kraft sein. Der Wegfall der Maskenpflicht würde dann unmittelbar gelten. Eine Allgemeinverfügung der Gesundheitsbehörden vor Ort sei dann nicht mehr nötig, sagte Pörksen.

Von Karl Doeleke