Hannover

Im Streit um die Maskenpflicht in Schulen droht die Landesregierung den Verweigerern jetzt mit harten Sanktionen. Dazu zählen etwa ein zeitweiliger Ausschluss der betreffenden Schüler vom Unterricht oder gar ein Verweis von der Schule. Das kündigte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) an. Der SPD-Politiker will damit Schulleitern bei der Auseinandersetzung mit Maskenverweigerern den Rücken stärken.

Corona-Leugner gefährden Sicherheit

„Wir hören vermehrt, dass einige Eltern die Hygienevorschriften und Sicherheitsmaßnahmen anzweifeln und damit Unfrieden in die Schulen tragen“, sagte Tonne der HAZ. „Wenn diese Minderheit von Corona-Leugnern meint, die Sicherheit der Mehrheit an den Schulen gefährden zu müssen, dann sollen die Schulleitungen handeln können.“ Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht an bestimmten Orten in Schulen sollten die schulgesetzlichen Sanktion angewendet werden. „Die Schulleitungen haben dazu meine Rückendeckung.“

Anzeige

Lesen Sie auch: Eltern in Hannover wollen Kinder ohne Maske zur Schule schicken

Weitere HAZ+ Artikel

Verstöße von Schülern können nach dem niedersächsischen Schulgesetz mit „Erziehungsmitteln und Ordnungsmaßnahmen“ belegt werden. Die mildesten Mittel sind dabei ein Gespräch, eine Rüge oder Zusatzaufgaben für den Betreffenden. Darüber können Lehrer oder die Klassenkonferenz entscheiden.

Klassenwechsel und Schulverweis

„Wir haben es hier mit harten Sanktionen zu tun“: Schülerinnen einer neunten Klasse mit Mundschutz im Klassenzimmer. Verweigerer sollen es in Niedersachsen zukünftig schwerer haben. Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Sollte das nicht fruchten, wären Ordnungsmaßnahmen der nächste Schritt. Dazu gehören laut Kultusministerium der ein- oder mehrmonatige Ausschluss vom Unterricht oder anderen Schulangeboten, ein Klassen- oder Schulwechsel sowie im schlimmsten Fall der Verweis von einer oder allen Schulen.

Lesen Sie auch: Kinderärztin hält Masken nicht für gefährlich

„Wir haben es hier mit harten Sanktionen zu tun, die auch die Klassenkonferenz unter Vorsitz der Schulleitung beschließen muss“, sagte Tonne. Dabei müsse immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, aber auch die notwendige Konsequenz. „Die Botschaft ist klar: Regelverstöße werden nicht akzeptiert.“ Das gelte vor allem dann, wenn einige wenige Eltern ihre Kinder anleiten sollten, nicht die Vorschriften zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes zu beachten, betonte der Kultusminister. Darauf habe er Schulleitungen und Lehrkräfte jetzt hingewiesen.

Mit Polizei gegen renitente Eltern

Laut Ministerium können Eltern, die sich nicht an die Hygienevorschriften halten, im Rahmen des Hausrechtes von der Schule verwiesen werden. Zur Durchsetzung des Hausrechtes könne die Schule gegebenenfalls die Polizei hinzuziehen. Auch Lehrer, die gegen Vorschriften und Anweisungen verstoßen, können demnach sanktioniert werden.

Lesen Sie auch: In diesen Fällen ist die Befreiung vom Präsenzunterricht möglich

„Die Schulen müssen sichere Orte sein. Dafür gibt es einen sehr eindeutigen Rahmen mit Vorgaben, die einzuhalten sind“, sagte Tonne. Die Schulleitungen hätten aktuell genug damit zu tun, den Schulalltag unter Corona-Bedingungen umzusetzen. „Zusätzlich noch ideologisch aufgeladene Konflikte auszutragen, ist eine Zumutung.“

Atteste nicht immer glaubhaft

Schulleiter hatten zuletzt berichtet, dass es vermehrt Eltern gibt, die ihre Kinder nicht mit Maske in die Schule schicken wollen. Grundsätzlich gilt in Niedersachsen die Maskenpflicht nicht im Unterricht, wohl aber im Gebäude und auch auf dem Schulhof, wenn der vorgeschriebene Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Die Schulleitungen halten auch nicht alle vorgebrachten ärztlichen Atteste für eine Befreiung von der Maskenpflicht für glaubhaft.

Von Marco Seng