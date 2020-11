Hannover

Unmittelbar vor den neuen Bund-Länder-Gesprächen über den weiteren Kampf gegen die Corona-Krise am kommenden Montag hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil Forderungen nach vorzeitigen Lockerungen des Teil-Lockdowns eine Absage erteilt. Der SPD-Politiker begründete das mit zunehmenden Neuinfektionen.

Weil : Maßnahmen zeigen Wirkung

„Ich ziehe daraus die Schlussfolgerung, dass die beschlossenen Einschränkungen – wie vorgesehen – bis mindestens Ende November fortgeführt werden müssen“, sagte Weil. Eine Schlüsselrolle spielt dabei, dass wir alle gemeinsam immer und überall unsere Kontakte auf das Nötigste reduzieren.“

Laut Weil zeigen Maßnahmen wie die Schließung von Gastronomie und Kultureinrichtungen aber Wirkungen. „In den vergangenen anderthalb Wochen haben wir erste Fortschritte erzielen können.“ In Niedersachsen habe sich der Anstieg der Infektionszahlen deutlich verlangsamt. „Diese Entwicklung zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist“, sagte Weil mit Blick auf die anstehenden Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU).

Abschlagszahlungen sollen schnell ankommen

Bei den Gesprächen will Weil darauf drängen, dass die Wirtschaftshilfen – insbesondere die Abschlagszahlungen – schnell bei den Betroffenen ankommen, wie er versicherte. Die angekündigten Wirtschaftshilfen des Bundes seien von wesentlicher Bedeutung für die Zustimmung der Bevölkerung zu den beschlossenen Einschränkungen.

1600 Neuinfektionen

Unterdessen wurden am Freitag in Niedersachsen erneut rund 1600 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Laut Gesundheitsministerium werden in den Kliniken derzeit 871 mit dem Virus infizierte Patienten behandelt, 208 davon auf einer Intensivstation. 127 Patienten müssen beatmet werden. Das ist nicht mehr weit entfernt vom bisherigen Höchststand am 21. April, als 235 Personen auf der Intensivstation lagen und 165 davon künstlich beatmet werden mussten.

Engpässe bei Intensivpflege

Die Pflegekammer Niedersachsen warnte deshalb vor Versorgungsengpässen in der Intensivpflege. „Der dramatische Mangel an Pflegefachpersonal, den wir schon seit vielen Jahren haben, zeigt sich in der Corona-Krise in all seiner Wucht“, erklärte Kammer-Präsidentin Nadya Klarmann. Die Pflegekammer fordert zusätzliches Personal für die Intensivstationen und einen Stopp von aufschiebbaren Eingriffen.

Die norddeutschen Bundesländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wollen laut Staatskanzlei bei Krankenhausverlegungen von Corona-Patienten in Zukunft eng zusammenarbeiten. Über eine Koordinationsstelle werde laufend ein Überblick über freie Krankenhausbetten hergestellt und falls erforderlich auch beim Transport geholfen werden, hieß es.

