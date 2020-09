Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat für den Oktober weitere Lockerungen der Corona-Regelungen in Aussicht gestellt. So prüfe man gegenwärtig, unter welchen Bedingungen Weihnachtsmärkte wie auch Fußballspiele mit Publikum möglich sein werden. „Wir werden voraussichtlich den Saalbetrieb in Gaststätten wieder möglich machen“, sagte Weil in einer Regierungserklärung vor dem niedersächsischen Landtag. Auch für Kinos werde es erweiterte Möglichkeiten geben. Voraussetzung seien allerdings gleich bleibende oder sinkende Infektionszahlen.

Eher grundsätzliche Regeln für draußen und drinnen

Weil betonte, dass man eigentlich schon zum 1. September weitere Lockerungen zulassen wollte, davon jedoch abgesehen habe, weil die Infektionszahlen in den letzten Wochen wieder gestiegen seien. Die neuen Corona-Bestimmungen würden grundsätzlich vorsehen, dass es an der frischen Luft keinen Maskenzwang geben werde, in geschlossenen Räumen soll er aber bestehen bleiben. Ausnahmen davon könne es geben, wenn es möglich ist, den Mindestabstand einzuhalten, sagte Weil.

500 neue Stellen fürs Gesundheitsamt

Den Schulstart vor vierzehn Tagen bezeichnete Weil als geglückt. Wenn von einer Million Schülerinnen und Schülern in Niedersachsen Ende vergangenen Woche 109 infiziert seien, so sei dies überschaubar und „Ergebnis einer extrem verantwortlichen Vorbereitung“. Weil dankte auch besonders den Gesundheitsämtern für ihr Engagement und kündigte an, 500 neue Stellen bis zum Jahr 2022 bei den Gesundheitsämtern zu schaffen, sowohl für Ärzte als auch für Verwaltungskräfte.

Von Michael B. Berger