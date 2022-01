Hannover

In Niedersachsen soll künftig auch für Kindergartenkinder ab drei Jahren eine Corona-Testpflicht gelten. Kultusminister Grant Hendrik Tonne kündigte den Start für Februar an. „Ich unterstütze den Weg zu einer Testpflicht in den Kitas“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Derzeit werde die Logistik geplant, damit die Tests verlässlich zur Verfügung stünden. Daneben gelte es, die Abstimmung innerhalb der Landesregierung zu dem Thema zu beenden. „Sobald beides steht, wird die Testpflicht scharfgestellt“, sagte Tonne. Er strebe eine Umsetzung bis Mitte Februar an.

Kritik von Grünen und Verdi

Die Grünen und die Gewerkschaft Verdi hatten am Dienstag erneut Druck gemacht für die Einführung einer Testpflicht an den Kitas. „Es macht angesichts der zunehmenden Zahl von Infektionen keinen Sinn, in Schulen das Testen auszuweiten, aber bei Kitas nicht mehr zu tun“, sagte der Grünen-Landtagsabgeordnete Volker Bajus. „Vor allem aber gibt die Testpflicht dem Personal und besorgten Eltern noch mal mehr Sicherheit und hilft, größere Ausbrüche zu verhindern.“ Zudem müsse das Land endlich auch Krippen mit Selbsttests versorgen.

Einzelne Städte haben bereits eigenständig eine Testpflicht für Kindergartenkinder eingeführt – dazu zählen in der Region Hannover Ronnenberg und Isernhagen.

Verdi fordert eine sofortige Verbesserung des Schutzes für Kinder und Beschäftigte. „Um die Sicherheit für die Kita-Kinder, Beschäftigten und Eltern zu gewährleisten, brauchen wir jetzt dringend eine Regelung zur Testpflicht wie in den Schulen“, erklärte Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski. „Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass Infektionen auch in den Kitas frühzeitig erkannt werden und Kinder, die das Virus weitergeben könnten, die Einrichtungen nicht besuchen.“ Nur so könne der Betrieb in den Kitas auch aufrecht erhalten bleiben.

Tonne begrüßt Zustimmung

Tonne selbst hatte die Vorgabe bereits Anfang Januar ins Spiel gebracht. „Es freut uns, dass unsere Prüfung der Testpflicht für Kindergartenkinder bei den Kita-Trägern, Kommunen, der Gewerkschaft und Verbänden zunehmend auf ein positives Echo trifft“, sagte er nun.

