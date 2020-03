Hannover

Die Regeln für die Tourismusbranche in Niedersachsen werden wegen der Corona-Krise schärfer: Hoteliers dürfen keine Gäste mehr unterbringen. Auch Campingplätze müssen geschlossen werden, und die private Vermietung von Wohnungen über Airbnb oder von Ferienzimmern ist ebenso einstweilen untersagt. Es gilt ein absolutes Beherbergungsverbot, um den Tourismus in Niedersachsen zu unterbinden. Darauf hat am Mittwoch der Leiter des Krisenstabes der Landesregierung, Sozial-Staatssekretär Heiger Scholz ( SPD), hingewiesen. „Es macht keinen Sinn, wegen der Corona-Gefahr die Schulen zu schließen, wenn sich Menschen in großen Gruppen in Straßencafés treffen oder touristisch unterwegs sind“, sagte Scholz.

„Machen Sie das lieber im Herbst“

Das Verbot gilt bereits seit dem 17. März und soll bis zum 18. April andauern. Eine Verlängerung der Verbote sei möglich. Scholz sagte, man werde beobachten, ob sich die Bevölkerung an die Verbote halte. Auch Gastronomen müssten darauf achten, dass in ihren Lokalitäten die Abstandsregeln und die eingeschränkten Öffnungszeiten eingehalten werden. „Wir wissen, dass Niedersachsen schön ist, aber wir sagen den Touristen: Machen Sie das lieber im Herbst.“ Die Ankündigung Schleswig-Holsteins indes, seine Ländergrenze dicht zu machen, sei „wohl eher symbolischer Natur“ und komme für Niedersachsen nicht in Frage.

Selbst manche Reha muss abgebrochen werden

Das Land hat zudem verfügt, dass alle planbaren Operationen in Krankenhäusern verschoben werden: „Das betrifft etwa eine neue Hüfte oder kosmetische Operationen.“ Auch schlichte Kuren oder präventive Rehas sollen verschoben, ja sogar abgebrochen werden, um Platz in den Sanatorien zu bekommen. Gäste in Kur- oder Rehaeinrichtungen müssen diese laut Verfügung des Landes spätestens am 25. März verlassen haben.

Das Land arbeitet zudem daran, die Kapazitäten in Krankenhäusern auszubauen: In Niedersachsen gibt es nach Scholz’ Angaben derzeit 2362 Intensivbetten mit 1859 Beatmungsplätzen. Doch arbeite man daran, mehr Plätze zu schaffen. „Wir werden versuchen, die Zahl der Intensivbetten deutlich zu steigern in den nächsten Wochen“, sagte Scholz. Der Bund habe Beatmungsgeräte bestellt, davon werde man versuchen, eine Teil abzubekommen.

Noch verhältnismäßig wenige Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Sozialministeriums derzeit 740 laborbestätigte infizierte Menschen (Stand 18. März, 17 Uhr) . Scholz sagte, das Verhältnis von Erkrankten zur Bevölkerungszahl sei in Niedersachsen mit 4,1 zu 100.000 Einwohnern noch relativ günstig, in anderen Landstrichen Deutschlands seien es schon 13 zu 100.000. Zum Teil sei dies Glück aber wohl auch Folge einer sehr konsequenten Eindämmungsstrategie.

Olaf Lies in Quarantäne

Das niedersächsische Gesundheitsministerium appellierte an den Handel, in den Supermärkten auch bestimmte Abstands- und Hygenieregeln zu beachten. „Unter Umständen müsste im Handel die Anzahl der Kunden limitiert werden“, meinte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabes. Nach Angaben des Stabs halten sich infizierte Menschen in Niedersachsen an die Quarantäneregeln.

Als Verdachtsfall galt auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Am Dienstag war dem Politiker eröffnet worden, dass er bei zahlreichen Konferenzen in der vergangenen Woche in Berlin auch mit einem Corona-Infizierten zusammengekommen war. Lies und einer seiner Mitarbeiter ließen sich daraufhin am Mittwoch auf Corona testen – mit negativen Ergebnisen, wie das Umweltministerium mitteilte. Auf ärztlichen Rat und wegen der langen Inkubationszeit des Virus’ bleibt Lies jedoch bis kommenden Dienstag in seinem Privathaus in Friesland – und kommuniziert digital mit seinem Ministerium.

