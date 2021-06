Hannover

Ab sofort gilt die Maskenpflicht auf Niedersachsens Schulhöfen nicht mehr. Das hat Kultusminister Grant-Hendrik Tonne am Freitagmorgen in Hannover mitgeteilt.

„Mit Blick auf die inzwischen landesweit niedrigen Corona-Inzidenzwerte können wir die Schutzmaßnahmen auch in den Schulen ein wenig lockern und so wieder ein Stück mehr Normalität in die Schulen holen“, sagte der SPD-Politiker. „Das ist sicher auch bei den aktuellen Temperaturen eine Erleichterung für viele.“

Der Kultusminister stellte allerdings klar: In den Schulgebäuden müssen auf den Fluren, in den Treppenhäusern und den Toiletten Mund und Nase weiterhin bedeckt werden. Er mahnte dringend, jetzt nicht nachlässig zu werden. Der Verzicht auf die Masken in den Außenbereichen sei möglich, weil Vorkehrungen wie die Testpflicht weiterhin gelten.

Von Karl Doeleke