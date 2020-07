Hannover

Niedersachsen lockert in der Corona-Pandemie die Regelungen für Krankenhäuser. Die Kliniken müssen ab sofort nur noch 4 Prozent der Betten auf Normalstationen sowie 10 Prozent auf Intensivstationen mit Beatmungsplätzen für Covid-19-Patienten vorhalten. Die bisherige Regelung hatte eine Bettenreserve für alle Krankenhäuser von 20 Prozent auf Normalstationen und 25 Prozent auf Intensivstationen vorgesehen. Laut Gesundheitsministerium werden aktuell 162 an Covid-19 erkrankte Patienten auf Normalstationen und 23 auf Intensivstationen behandelt.

Lob für Krankenhäuser

„Wir erleben in Niedersachsen derzeit ein ruhiges und gut beherrschbares Infektionsgeschehen“, erklärte Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) am Freitag. Deshalb könne man den Krankenhäusern wieder mehr ausgewählte Operationen und Behandlungen ermöglichen. Reimann lobte den „großen Beitrag zur Krisenbewältigung“, den die Kliniken in den vergangenen Monaten geleistet hätten. Dafür hätten andere Operationen aufgeschoben werden müssen, die nun hoffentlich schnell nachgeholt werden könnten. „Für die Krankenhäuser bedeutet das eine Rückkehr zum Regelbetrieb im neuen Corona-Alltag“, sagte Reimann.

Rund 1000 Betten

Die neue Prozentregelung gilt für alle niedersächsischen Krankenhäuser, die über eine Fachabteilung der Kinder- und Jugendmedizin oder eine Fachabteilung der Inneren Medizin und der Chirurgie verfügen. Laut Reimann würden damit zunächst 830 Betten auf Normalstationen und 185 Betten auf Intensivstationen für Corona-Patienten vorgehalten.

Aufstockung in 72 Stunden

„Sobald die Hälfte dieser Kapazitäten ausgeschöpft ist, müssen die Krankenhäuser in einem Zeitraum von 24 bis 72 Stunden zusätzliche Sicherheitsreserven aktivieren“, sagte die Ministerin „Mit diesem atmenden System können wir schnell auf Veränderungen des Infektionsgeschehens reagieren und stellen sicher, dass zu jeder Zeit ausreichende Kapazitäten für die Bewältigung der Pandemie zur Verfügung stehen.“

