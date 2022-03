Hannover

Die Corona-Beschränkungen in Niedersachsen könnten bis Anfang April verlängert werden. Nach Angaben der Landesregierung soll es nach dem Auslaufen der bundesweiten Maßnahmen am 20. März eine Übergangsregelung geben. „Bis einschließlich 2. April können wir noch Maßnahmen anordnen“, sagte die stellvertretende Leiterin des niedersächsischen Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, am Donnerstag im Gesundheitsausschuss des Landtags. Details wollte sie noch nicht nennen. Das werde gerade geprüft. Laut Schröder soll bis Ende kommender Woche eine neue Corona-Verordnung vorgelegt werden.

Landtag entscheidet künftig über Maßnahmen

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes angekündigt, die es den Landesregierungen ermöglichen soll, auch nach dem 20. März noch Masken- und Testpflicht anzuordnen oder Hotspot-Regelungen zu schaffen. „Ab dem 3. April sind Maßnahmen nur noch mit einem Landtagsbeschluss möglich“, sagte Schröder. Das Parlament können dann bei Ausbreitung einer gefährlicheren Virusvariante oder stärkerer Belastungen der Krankenhäuser über Beschränkungen in bestimmten Regionen entscheiden.

Bundeswehr wird abgezogen

Schröder teilte zudem mit, dass die Bundeswehr aus den Gesundheitsämtern abgezogen wird. Das gelte bundesweit ab dem Stichtag 17. März. Hintergrund sei der Ukraine-Krieg. „Das heißt auch für die Gesundheitsämter in Niedersachsen, dass sie auf eine spürbare Unterstützung verzichten müssen.“ Laut Schröder waren in Niedersachsen bis zu 400 Bundeswehr-Mitarbeiter in den Behörden eingesetzt. Bei der Kontaktnachverfolgung werde der Verlust zu einer „großen Herausforderung“ für die Gesundheitsämter.

Von Marco Seng