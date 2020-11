Hannover

Niedersachsen will mehr Schulbusse und Straßenbahnen einsetzen, um das Corona-Ansteckungsrisiko auf dem Schulweg zu verringern. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann ( CDU) kündigte am Donnerstag an, dass er den Kommunen dafür insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen will. Mit dem Geld sollen die für den ÖPNV und die Schülerbeförderung zuständigen Landkreise und Städte mehr Fahrzeuge zu den Hauptverkehrszeiten einsetzen und zusätzliche Infektionsschutz-Maßnahmen umsetzen können. Mit Spannung wird nun erwartet, wie Üstra rund Regiobus das für die Region Hannover realisieren.

Mehr Fahrgäste im Herbst

„Durch die kalte Jahreszeit nutzen mehr Fahrgäste und Schüler die öffentlichen Verkehrsmittel“, sagte Althusmann. Volle Busse und Bahnen ließen sich vielerorts nicht vermeiden. „Wir wollen den Kommunen daher schnell helfen, alle verfügbaren Möglichkeiten zu ergreifen, um die Situation in Bussen und Bahnen gerade zu Stoßzeiten für Pendler und Schüler zu entzerren.“

Regelung gilt rückwirkend zum Schulbeginn nach den Herbstferien

Das Land reagiert damit auf die wachsende Kritik an voll besetzten Fahrzeugen, insbesondere bei der Schülerbeförderung. Derzeit stehen in vielen Regionen Schülerinnen und Schüler dicht gedrängt in Bussen, Stadtbahnen und Zügen, um zur Schule zu kommen. Der Entwurf des Ministeriums sieht demnach vor, den Zeitraum der Finanzierung rückwirkend vom Ende der Herbstferien am 26. Oktober 2020 bis zum 31. Dezember 2021 laufen zu lassen. Der Landtag muss das noch beschließen.

Reisebusse sollen helfen

Denkbar sind laut Althusmann die Anmietung von Reisebussen oder der Kauf zusätzlicher Fahrzeuge, zusätzliche Fahrten, Taktverdichtungen im Fahrplan und besondere Infektionsschutzmaßnahmen, etwa verbesserte Lüftungsanlagen, aber auch Kontrollaktionen der Maskenpflicht. Der Minister räumte allerdings ein, dass vielerorts Busse und Fahrpersonal fehlen. „Ich setze aber auf kreative Lösungen der Verantwortlichen vor Ort“, sagte Althusmann. Als Beispiel nannte er Schulzeitstaffelungen.

Von Marco Seng