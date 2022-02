Hannover

Niedersachsen will die Corona-Regeln an den Schulen bald lockern. „Wir erarbeiten konkrete Exit-Pläne bei Masken und Tests. Zudem wollen wir Klassenfahrten so schnell es irgend geht wieder ermöglichen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der HAZ. Die Kinder und Jugendlichen brauchten Erleichterungen und positive Perspektiven. „Die lange Zeit der strengen Regelungen und Einschränkungen macht mürbe und belastet“, sagte Tonne. „Da müssen wir so schnell, wie es vertretbar ist, wieder heraus.“

Pläne in der Schublade

Als Zeitpunkt für diese Lockerung nannte Tonne das Abflachen der Omikron-Pandemiewelle. Kurzfristig seien Regeln wie die Maskenpflicht und die täglichen Tests noch weiter notwendig, weil der Wendepunkt und der Rückgang der Infektionen noch nicht erreicht seien. Die Einschränkungen sollten aber nicht länger gelten als notwendig. „Sobald es geht, ziehen wir die Pläne aus der Schublade und setzten um“, sagte der Minister.

Bei den Lockerungen wolle er Schritt für Schritt vorgehen und nicht auf einen Streich alle Maßnahmen aufheben, erklärte Tonne. „Mir ist wichtig, dass wir auch beim Runterfahren der Regeln klare und nachvollziehbare Wege aufzeigen. Das Ziel ist ein möglichst normaler Schulbetrieb mit einigen grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen.“

Tonne kritisiert Kassenärzte-Chef Gassen

Tonne kritisierte in diesem Zusammenhang den Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen. „Den Schülerinnen und Schülern jetzt die Tests zu streichen ist eine denkbar schlechte Idee“, sagte er. Der Zeitpunkt passe überhaupt nicht, und das Signal wäre fatal. „Die Tests helfen dabei, dass die Kinder sicher und regelmäßig in die Kitas und Schulen können.“ Gassen hatte gefordert, die Routinetests in Schulen und Kitas einzustellen. „Wir müssen aufhören, Kindern und Jugendlichen in den Kitas und Schulen tagtäglich belastende Tests zuzumuten und sie mit unverständlichen Quarantäne­regeln zu drangsalieren“, sagte Gassen.

Von Marco Seng