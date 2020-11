Hannover

Die niedersächsische Landesregierung ist alarmiert, weil die Initiative „ Querdenken 711“ für diesen Montag Aktionen vor Schulen angekündigt hat. Die Gegner von Anti-Corona-Maßnahmen wollen bundesweit an ausgewählten Schulen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung protestieren. Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) hat die Schulleitungen in Niedersachsen aufgefordert, notfalls die Polizei einzuschalten.

Brief an Schulleitungen

„Ich möchte Sie ausdrücklich dazu ermutigen, sich umgehend mit den Polizei- und Ordnungsbehörden in Verbindung zu setzen, falls die Initiative die Grenzen des Schulgeländes nicht respektiert oder in anderer Art und Weise Mitglieder der Schulgemeinde bedrängt“, schreibt Tonne in einem Brief an alle 3000 Schulen in Niedersachsen, der der HAZ vorliegt. Die Schule respektiere unterschiedliche Auffassungen. „Dies beinhaltet jedoch nicht Handlungen, die zu Rechtsverstößen, Gesundheitsgefährdungen oder Gefährdungen des Schulfriedens führen.“

Nach Angaben von Tonne sollen bei der Aktion am 9. November insbesondere Eltern, die Mitglied der Initiative sind oder dieser nahe stehen, Kinder und deren Angehörige auf dem Schulweg ansprechen, um auf die angebliche Gefährlichkeit und Unwirksamkeit von Masken hinzuweisen.

Aufruf zu Verstößen befürchtet

Es sei damit zu rechnen ist, dass Schüler und deren Eltern möglicherweise zu „Verstößen gegen geltende Rechtsnormen“ aufgerufen werden sollten, mit denen sie ihre Gesundheit oder die Gesundheit anderer gefährden könnten, schreibt Tonne. Der schulische Bildungs- und Erziehungsauftrag und vor allem die Fürsorgepflicht gebiete es, ein derartiges Vorgehen nicht zu akzeptieren. Das gelte auch, wenn Schüler vor dem Schulgelände bedrängt, zu Verstößen gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung aufgerufen oder beim Zutritt zur Schule behindert würden.

Von Marco Seng