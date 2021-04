Frau Ministerin, wann werden alle Niedersachsen gegen Corona geimpft sein?

Ich denke, dass wir im Herbst alle, die geimpft werden wollen, auch versorgt haben. Ob auch alle dann schon die Zweitimpfung haben, weiß ich nicht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die große Mehrheit dann geimpft sein wird.

Sind Sie selbst, die Sie zur Gruppe der 50- bis 60-jährigen zählen, schon geimpft?

Nein, ich warte, bis ich dran bin, denke aber, das könnte im Juli der Fall sein.

Der Impfstart in Niedersachsen war von erheblichen Pannen begleitet. Haben Sie noch einmal analysiert, warum wir so spät in Gang kamen? Wie läuft es jetzt?

Sehr gut. Es hat am Anfang, keine Frage, ziemlich geruckelt. Aber wir haben die Logistik inzwischen gut im Griff, eine funktionierende Hotline mit aktuell 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eine gut laufende, konstante Website mit dem Impfportal. Sodass wir sagen können, es hat sich prima entwickelt und läuft nach unseren Vorstellungen.

Im Ausland lacht man zum Teil über die langsam anlaufende Impfkampagne im angeblich so perfekten Deutschland. Vor allem die Briten schauen verwundert über den Kanal. Haben Sie Verständnis für den Spott?

Nein. Denn, was hier geschehen ist, liegt nicht an mangelnder Organisationsfähigkeit der Deutschen oder anderer europäischer Staaten, sondern schlicht an der Tatsache, dass es bislang an Impfstoff mangelt. Die Briten haben im Gegensatz zu uns genug Impfstoff. Das liegt daran, dass man in der EU im Sommer 2020 bei der Beschaffung des Impfstoffes grundsätzliche Fehler gemacht hat – im Vergleich zu den Briten, den Nordamerikanern, den Israelis. Wir, wie auch andere Bundesländer, haben zum 15. Dezember vergangenen Jahres eine sehr gute Impforganisation aufgebaut. Doch was nutzt das, wenn man keinen Impfstoff hat? Daran hapert es bis heute.

Wem geben Sie die Schuld dafür?

Die Verantwortung liegt bei der EU, die Impfstoffbeschaffung ist nicht gut gelaufen. Man hat sich verheddert in Preisabsprachen, man hat sich verzettelt in Absprachen der großen Länder – es lief einfach nicht so gut wie in den USA oder in Großbritannien. Das muss man ganz einfach feststellen.

Nun kommt die große Verunsicherung mit dem Impfstoff Astrazeneca hinzu. Wie wirkt sich dies aus?

Wir haben die statistischen Auffälligkeiten bei den 25-jährigen bis 55-jährigen Menschen, vor allem bei jüngeren Frauen. Darauf hat die Ständige Impfkommission mit dem Rat reagiert, nur noch die über 60-Jährigen mit Astrazeneca zu impfen – und daran halten wir uns. Wir haben aber allein am Mittwoch in den Impfzentren mehr als 4000 Impfungen mit Astrazeneca durchgeführt. Also es lassen sich Menschen damit impfen. Das Risiko an Covid zu erkranken oder sogar daran zu sterben ist wesentlich höher als an möglichen Nebenwirkungen dieses Medikamentes. Deshalb halte ich Astrazeneca für einen guten Impfstoff.

Hausärzte sollen mit Impfen beginnen

Astrazeneca ist ein wesentlicher Baustein für die Impfung in den Hausarztpraxen. Was geschieht, wenn dieser Baustein wegbricht?

Wir impfen in Deutschland derzeit vor allem mit Moderna und Biontech, weniger mit Astrazeneca. Von den 1,3 Millionen Impfdosen, die wir in Niedersachsen inzwischen verimpft haben, waren lediglich 280.000 von Astrazeneca. Die Impfkampagne bei uns in Niedersachsen ist also nicht gefährdet.

Aber Astrazeneca galt als der Impfstoff für die Hausarztpraxen, weil er wesentlich einfacher gelagert werden kann, als die anderen Vakzine. Ist damit nun das geplante Impfen in den Hausarztpraxen in Gefahr?

Das denke ich nicht, denn die Hausärzte sollen im April sowohl Astrazeneca als auch Biontech bekommen, dessen Handling sich inzwischen wesentlich verbessert hat. Für die Impfzentren, die in Massen impfen, wird Astrazeneca im April überhaupt keine Rolle spielen.

Die Virusinfektionen schießen hoch, in Frankreich werden jetzt erstmals die Schulen geschlossen, Präsident Macron hat nochmals Ausgangssperren angeordnet. In Niedersachsen bereiten sich Modellkommunen auf vorsichtige Öffnungen des öffentlichen Lebens vor. Passt das noch in die Zeit?

65 Kommunen haben sich beworben

Auch bei uns gehen die Zahlen hoch, allerdings nicht so stark wie in Frankreich. Auch bei uns in Niedersachsen macht die wesentlich aggressivere britische Virusmutante 70 Prozent der Infektionen aus. Wir beobachten die Lage sehr genau, haben wir lokal begrenzte Ausbrüche oder ein diffuses Allgemeingeschehen? Wir schauen sehr intensiv mit den Gesundheitsämtern auf die aktuelle Lage und auf die Belegung der Krankenhausbetten. Wir schauen auch sehr genau auf die Modellprojekte, die demnächst starten sollen. Wir haben die Hürden hoch gelegt. Eine der wesentlichen Bedingungen heißt: Testen, testen, testen. Die digitale Nachverfolgung ist zwingend. Wir haben jetzt 65 Bewerbungen vorliegen, die wir uns sehr genau anschauen werden. Viele werden wir gar nicht genehmigen können, weil sie etwa die digitale Nachverfolgung nicht gewährleisten können.

Ist die Idee, Modellkommunen mit vorsichtigen Öffnungen zu erlauben, nicht bei explodierenden Corona-Zahlen aberwitzig?

Nein, auch wenn es widersprüchlich scheint. Es geht ja darum, noch mehr herauszufinden. Wir haben ja bereits heute so gut wie alles geschlossen und dennoch schießen die Zahlen in einigen Regionen nach oben. Wir wollen uns auch in den Modellkommunen der Frage der Infektionsverfolgung widmen und das geht nur mit massiven Tests. Natürlich ist es einfacher zu sagen, wir machen alles zu und warten erst einmal ab. Aber wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir mit dem Virus wieder halbwegs normal leben können. Die Menschen sind ohne Frage zermürbt. Daher suchen wir vorsichtige, auch intelligente Wege der Öffnungen für das öffentliche Leben.

Etliche Impfzentren haben über die Feiertage geschlossen. Ist das hinnehmbar?

Wir haben alle Impfzentren gebeten, möglichst über die Feiertage in Betrieb zu bleiben. Das ist aber nur sinnvoll, solange man Impfstoff hat. Manche impfen an diesem Sonnabend, manche haben die letzten Tage richtig rangeklotzt und haben alles verimpft. Da macht es keinen Sinn sie anzuweisen, über Ostern doch die Tore offen zu halten. Insofern ist es in Ordnung, wenn das eine Zentrum auf und das andere zu hat. Die meisten machen übrigens auf. Aber eben nur dort, wo es genügend Impfstoff gibt.

Welche Möglichkeiten hat der Staat eigentlich noch zu reagieren, wenn die Zahlen weiter steigen?

Es hängt alles an den Impfungen. Im Mai und Juni werden wir so viel Impfstoff bekommen, dass sich die Perspektive völlig ändert und wir für Impfungen werben müssen. Das zweite ist die Ausweitung der Teststrategie. Wir haben jetzt über 4000 Testzentren in Niedersachsen, zum Beispiel kommunale, ehrenamtliche Zentren und solchen von Unternehmen. Das macht Mut.

Ist es nicht erschütternd, dass wir ein Jahr nach der Pandemie so wenig über die Infektionswege wissen?

Die meisten stecken sich zu Hause an

Wir wissen immerhin, wenn wir uns die Kontaktnachverfolgungen näher anschauen, dass die meisten sich im privaten Bereich oder bei der Arbeit anstecken. In der Regel nicht woanders. Das verfolgen die Gesundheitsämter sehr intensiv und gewinnen schon ein genaues Bild, ob sich jemand beim Weg zur Arbeit oder zu Hause infiziert hat. Und wir wissen, dass es immer wieder auf Abstand, Hygiene und das Tragen einer Maske ankommt.

Wie lange werden wir noch unter der Maske leben müssen?

Ich denke, in jedem Fall noch dieses Jahr. Ich kann übrigens die Aufregung, dass man eine Maske tragen muss, nicht verstehen. Das ist doch ein ziemlich einfaches Mittel zur Gefahrenabwehr. Es gibt wahrlich Schlimmeres.

Also noch dieses Jahr die Maske. Wann werden wir wieder den Sommer genießen können?

Ich bin sehr optimistisch, dass ab Pfingsten das Leben, auch das öffentliche, wieder erträglicher sein wird und wir auch wieder draußen in einer Gaststätte sitzen können. Die Impfungen, die Testungen werden uns weiterbringen.

Lesen Sie auch Ministerin Behrens rät von Ostertreffen ab - auch bei Impfung

Sie sind jetzt knapp vier Wochen im Amt, kannten die Arbeit einer Landesregierung schon von ihren Zeiten als Staatssekretärin. Hat sie irgendetwas überrascht oder noch überraschen können?

Ich bin schon etwas überrascht über die verhärteten Debatten zwischen Regierung und Opposition im Parlament. Etwa wenn ich die Impfstrategie der Landesregierung im Landtag erkläre, hallt mir sofort der Vorwurf entgegen, wir hätten gar keine – noch bevor ich etwas sage. Diese Art von Frontal- und auch Totalopposition habe ich nicht erwartet, auch nicht von der FDP. Sicher kann es Kritik an der einen oder anderen Maßnahme geben, aber diese Verhärtung ist schon bemerkenswert angesichts der Sensibilität des Themas und der allgemeinen Besorgnis der Menschen, was das Thema Corona betrifft. Aber welchen Ton man setzt, muss halt jeder für sich entscheiden.

Von Michael B. Berger