Niedersachsens neue Corona-Verordnung erleichtert den Weg aus der Quarantäne. Wer wegen einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson in Isolation muss, kann sich ab sofort nach sieben Tagen freitesten – und zwar entweder durch einen PCR-Test oder auch durch einen zertifizierten Schnelltest. Niedersachsens Landesregierung wirbt dafür, auf einen PCR-Test zu verzichten und stattdessen einen Schnelltest in einem Testzentrum oder bei einem Arzt durchführen zu lassen. Ausgenommen sind Beschäftigte in Krankenhäusern und sowie in der Pflege: Sie müssen weiterhin einen negativen PCR-Test vorlegen.

Grundsätzlich dauert die Quarantäne nun zehn Tage, bislang waren es 14 Tage. Ein Freitesten war gar nicht vorgesehen. Am Freitag hat der Bundesrat den neuen Quarantäneregeln zugestimmt und damit den rechtlichen Rahmen für die Erleichterungen geschaffen, die mit der Landesverordnung nun umgesetzt werden.

Aus zwei Gründen legt das niedersächsische Gesundheitsministerium allen Betroffenen nahe, sich für einen Schnelltest zu entscheiden: Erstens liege das Ergebnis bereits nach rund 15 Minuten vor, während es bei einem PCR-Test rund 24 Stunden dauere. Die Betroffenen können die Quarantäne nach einem negativen Ergebnis also einen Tag früher verlassen – das ist insbesondere wichtig, weil Experten und Politik durch die Omikron-Variante einen sprunghaften Anstieg an Infektionszahlen erwarten. Zweitens könnten so die Labore entlastet werden.

Kapazitäten in den Laboren werden knapper

Wie das niedersächsische Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, sind in den Laboren bundesweit rund 2,5 Millionen PCR-Tests pro Woche möglich. Stiegen die Fallzahlen angesichts der Omikron-Variante weiter rasant an, könnte eine Priorisierung der Untersuchungen notwendig werden.

„Je mehr sich diese Variante ausbreitet, desto stärker wird es einen Druck geben auf die Testkapazitäten, und dann wird es auch zu einer Priorisierung kommen müssen bei den PCR-Tests“, sagte ein Ministeriumssprecher. Wie diese Priorisierung aussehen könnte, werde im Krisenstab der Bundesregierung diskutiert. „Noch ist die Situation nicht da. Man bereitet sich darauf vor.“ Der Sprecher betonte, dass die privaten Labore, die die PCR-Tests auswerten, länderübergreifend arbeiteten.

Ein privater, zu Hause unternommener Schnelltest reicht allerdings zum Freitesten aus der Quarantäne nicht aus. Wer indes dreimal geimpft ist und Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte, muss gar nicht mehr in Quarantäne.

Von Michael B. Berger