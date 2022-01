Hannover

Am Wochenende soll in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Die neuen Regeln sind am Montag den Landtagsfraktionen übersandt worden. Mit der Verordnung verlängert die Landesregierung die Testpflicht an den Schulen, die verschärften Kontaktbeschränkungen, die die Landesregierung unter dem Schlagwort „Weihnachtsruhe“ eingeführt hat, werden bis zum 3. Februar verlängert.

Die tägliche Testpflicht an Niedersachsens Schulen soll nach Worten von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bis zum Ende dieses Schulhalbjahres fortgesetzt werden, also bis zum Ende dieses Monats. Am 28. Januar werden die Schulhalbjahreszeugnisse ausgeteilt.

„Unaufgeregter“ Schulstart nach den Ferien

In Niedersachsen wurde am Montag der Präsenzunterricht nach den Weihnachtsferien für die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler an den zirka 3000 allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen wieder aufgenommen. „Unaufgeregt“ sei der erste Schultag im Jahr 2022 verlaufen und von den Kollegien routiniert umgesetzt worden, erklärte das Kultusministerium am Montag.

Die neuen Corona-Regeln sollen ab Sonnabend, 15. Januar, gelten. Zu diesem Zeitpunkt soll es auch neue Quarantäneregeln geben, auf die sich Bund und Länder in der vergangenen Woche verständigt haben. Das geschehe durch eine Verordnung des Bundes, die an diesem Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll, erläuterte eine Regierungssprecherin in Hannover.

Zehn statt vierzehn Tage Selbstisolation

Grund für die veränderte Quarantäneverordnung ist die Omikron-Variante des Coronavirus, die zu sehr hohen Infektionszahlen führt und viele Menschen als Kontaktpersonen von Infizierten in die Quarantäne zwingt. Die Befürchtung: Steigen die Infektionszahlen zu stark an, könnte es zu Personalengpässen bei der sogenannten kritischen Infrastruktur kommen wie Polizei, Feuerwehr oder in Krankenhäusern. Darum wollen Bund und Länder gegensteuern: Nach der geplanten Änderung müssen Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, frisch doppelt geimpft sind, geimpft und genesen oder frisch genesen sind. Als „frisch“ gilt dabei ein Zeitraum von bis zu drei Monaten. Für alle Übrigen sollen Isolation oder Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden und nicht mehr wie bisher nach vierzehn Tagen. Nach sieben Tagen können sich Betroffene zudem mit PCR- oder Antigentest freitesten.

Der Niedersächsische Städtetag begrüßte die geplanten Änderungen ebenso wie der Landkreistag. „Derzeit haben wir allerdings noch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass wir in der kritischen Infrastruktur schon Probleme haben“, sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning. Landkreistags-Hauptgeschäftsführer Hubert Meyer sagte, die Verkürzung der Quarantänezeiten bei Absicherung durch einen PCR-Test sei sinnvoll. Allerdings sei es oft ein Problem, „zeitnah“ einen PCR-Test zu erhalten.

Omikron kommt von Norden

Unterdessen kommt die Omikronvariante von Norden nach Süden auf Niedersachsen zu, wie das Sozialministerium in Hannover mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte in einigen Regionen feststellt. So kletterte etwa in Delmenhorst die Sieben-Tage-Inzidenz auf 865,8, während sie im benachbarten Bremen bereits die 1000er-Marke überschritten hat. Landesweit betrug die Inzidenz in Niedersachsen am Montag 308,6 in Niedersachsen, 285,4 in der Region Hannover.

„Keine Zeit für kindische Katz-und-Maus-Spiele“

Mit Nachdruck hat der Landkreistag ein Ende der sogenannten „Spaziergänge“ gegen die Corona-Maßnahmen gefordert. „Der sprunghafte Anstieg der Inzidenzzahlen sollte auch den Letzten wachrütteln: Wir brauchen jetzt alle verfügbaren Kapazitäten der öffentlichen Verwaltung zum Schutz von Menschenleben“, erklärte Hauptgeschäftsführer Meyer am Montag. Darum erwarteten die Landkreise als Versammlungs- und Gesundheitsbehörden, dass die unangemeldeten Versammlungen aufhörten und das Versammlungsrecht respektiert werde. Für „kindisch anmutende Katz-und Maus-Spiele“ sei die Lage viel zu ernst, sagte Meyer. Wer öffentlich für seine Meinung eintreten wolle, solle das mit offenem Visier tun, eine Versammlung anmelden und sich an die Regeln halten.

Von Michael B. Berger