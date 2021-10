Hannover

Die Corona-Impfungen in Deutschland sind nach einer neuen Auswertung des Robert Koch-Instituts (RKI) wohl schon weiter als in der Meldestatistik erfasst. Es sei anzunehmen, dass unter den Erwachsenen bereits bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig geimpft sind, heißt es in einem aktuellen RKI-Bericht. Das entspräche jeweils um fünf Prozentpunkte höheren Impfquoten als nach offiziellen Meldungen der Impfstellen.

Die Impfkampagne sei „noch erfolgreicher als bisher gedacht“, kommentierte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die RKI-Auswertungen. „Aus heutiger Sicht wird es keine weiteren Beschränkungen mehr brauchen“, sagte Spahn mit Blick auf Herbst und Winter. „Jede weitere Impfung erhöht aber die Sicherheit und ermöglicht noch mehr Normalität.“

Behrens: Belastung der Kliniken entscheidend

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sprach von einer guten Nachricht. „Noch besser wäre es allerdings, wenn alle Impfungen auch ordnungsgemäß an das RKI gemeldet würden“, sagte Behrens der HAZ. Auf die Maßnahmen des Landes im Kampf gegen die Pandemie habe die Impfquote aber nur mittelbare Auswirkungen: „Wir bewerten die Infektionslage anhand unserer Indikatoren, die vor allem auf die Belastung unserer Krankenhäuser abstellen“, betonte die Ministerin. Diese Zahlen seien unbestechlich.

Laut Ministerium wären in Niedersachsen nach den RKI-Berechnungen sogar bereits rund 87 Prozent der Erwachsenen einmal geimpft und knapp 82 Prozent vollständig. Die FDP forderte deshalb, die Einschränkung von Grundrechten zu beenden. Die Landesregierung habe das Ende der Corona-Maßnahmen immer wieder in den Zusammenhang dem Erreichen einer Herdenimmunität von 80 bis 85 Prozent gesetzt, erklärte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Die RKI-Zahlen müssten deshalb „Einfluss auf die Landespolitik und die weitere Einschränkung von Grundrechten“ haben.

Bürgerbefragung und Meldedaten

Die Schätzung des RKI beruht auf Bürgerbefragungen und Meldedaten. Fünf Prozentpunkte bei Erwachsenen entsprechen demnach grob überschlagen 3,5 Millionen Menschen. Hintergrund ist, das in Befragungen des RKI deutlich mehr Menschen angeben, bereits geimpft zu sein, als in der Meldestatistik vermerkt sind. Nach deren Meldungen von Impfstellen wie Praxen, Betriebsärzte und Impfzentren haben bisher knapp 80 Prozent der Menschen ab 18 Jahren eine erste Spritze bekommen, gut 75 Prozent bereits die zweite.

Das RKI nennt verschiedene Erklärungen – unter anderem, dass in den Befragungen wenig impfbereite Menschen unterrepräsentiert sind. Zudem gibt das RKI an, dass Menschen mit schlechten Deutschkenntnissen nicht an der Befragung teilnehmen können. „Es besteht die Vermutung, dass Sprachbarrieren auch zu einer geringeren Inanspruchnahme der COVID-19 Impfung führen.“

Probleme bei Betriebsärzten?

Es gibt teils wohl auch Melde-Verzögerungen. So hätten bisher nur etwa die Hälfte der im digitalen System registrierten Betriebsärzte Impfungen über die Webanwendung gemeldet. Dies könnte „ein Hinweis auf eine Untererfassung der Impfquoten“ sein. Zudem könne davon ausgegangen werden, dass im Praxisalltag nicht alle Impfungen über entsprechende Meldeportale übermittelt würden.

„Die Zahlen stimmen nicht tagesaktuell, aber mit Verzögerung“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlev Haffke, der HAZ. Bei den Betriebsärzten habe es aber wohl Probleme gegeben. „Niemand kann sagen, ob alles korrekt gemeldet wurde.“

Zahlen in Hannover sinken

Zuletzt sind die Corona-Neuinfektionen auch in der Region Hannover gesunken. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 55,7 – Anfang September noch über 100.

Unterdessen hat die Ständige Impfkommission (Stiko) gestern allen Senioren ab 70, Pflegepersonal und medizinischem Personal eine weitere Impfung empfohlen.

Von Marco Sengund Valentin Frimmer