Hannover

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger trotz bald auslaufender Corona-Einschränkungen auch weiterhin beim Einkauf und anderen Gelegenheiten, eine Maske aufzuziehen. „Ich kann nur dringend raten, aus Gründen des Infektions- aber auch Selbstschutzes, auch künftig die Masken zu benutzen“, sagte die Ministerin am Montag dieser Zeitung. „ Ich fürchte, dass vom 3. April an bis Ostern die Inzidenzen noch weiter nach oben gehen.“

Zuvor hatte die Gesundheitsministerkonferenz eine Hotspotregelung für die gesamte Bundesrepublik abgelehnt – aus rechtlichen Gründen.

Corona-Maske: Nur noch in Bahn und Klinik

So fällt ab Sonntag, dem 3. April, ein Großteil der strengen Corona-Regelungen weg – auch die Maskenpflicht im Einzelhandel sowie in Supermärkten. Masken sind dann nur noch in einigen Bereichen vorgeschrieben – im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Pflegeheimen und Kliniken. Außerdem gilt weiterhin eine Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen. Alle 2G- und 3G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht im Handel, in Freizeiteinrichtungen, Schulen und sonstigen Innenräumen fallen weg.

Das ergibt sich aus dem überarbeiteten – weniger strengen – Infektionsschutzgesetz, auf das sich die Ampelkoalition in Berlin verständigt hat. Die Länder können jedoch für regionale Hotspots weitergehende Beschränkungen verhängen, wenn das Landesparlament eine kritische Lage feststellt.

Niedersachsen kritisiert Lockerungen

„Wir haben als Bundesland mit anderen sehr stark dagegen gekämpft, aber uns leider nicht durchgesetzt. Das neue, liberale Infektionsschutzgesetz legt sehr hohe Hürden vor staatlich verordnete Eingriffe. Die kann man nicht einfach reißen“, sagte Gesundheitsministerin Behrens. Deshalb werde es in Niedersachsen keine Hotspotregelung für das gesamte Bundesland geben. Mecklenburg-Vorpommern dagegen tut genau dies, auch der Stadtstaat Hamburg hat entsprechende Pläne.

Behrens zufolge ist die Auslastung der Intensivbetten in Niedersachsen vergleichbar gering, trotz sehr hoher Inzidenzen (in Braunschweig lag der Wert am Montag bei 3543). „Wir haben 162 Intensivbetten belegt – von insgesamt 3200 in Niedersachsen.“ Die Belegung der Intensivstationen sei aber das entscheidende rechtliche Kriterium für die Verhängung von Corona-Einschränkungen. In dieser Hinsicht sei die Lage in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg anders als in Niedersachsen, das wegen der vergleichsweise guten Lage sogar Minen-Opfer aus der Ukraine aufnehmen werde.

Kommunen in Niedersachsen äußern Unverständnis

Behrens sagte, man kenne natürlich die hohen Belastungen in den Kliniken wegen eigener hoher Krankenstände beim Personal. An der rechtlichen Lage könne man indes nichts ändern. In Niedersachsen tritt am 3. April eine neue Corona-Verordnung in Kraft, die bis zum 29. April gelten soll.

Der Sprecher von Niedersachsens Städtetag, Stefan Wittkop, erklärte, es herrsche bei den Kommunen „großes Unverständnis, dass man bei hohen Infektionsraten nahezu alle Maßnahmen abkappt“. Gerade in der kritischen Infrastruktur sei die Lage durch die vielen Krankmeldungen „brenzlig“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte am Montag nach einer Schalte mit seinen Länderkollegen, der Antrag von Baden-Württemberg und weiteren vier Ländern, die Basisschutzmaßnahmen zu verlängern, sei verworfen worden. Lauterbach lehnte auch die Forderung aus dem Südwesten ab, die Hotspot-Regelung im Infektionsschutzgesetz nachzubessern. „Die Länder verlangen ein Gesetz, das rechtlich nicht geht.“ Lauterbach forderte die Länder auf, sich ein Beispiel an Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern zu nehmen und schnell die bestehende Hotspot-Regelung zu nutzen. „Die Länder haben das Recht und die Pflicht, die Bürger zu schützen.“