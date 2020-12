Hannover

Nach den geplanten Verschärfungen der Corona-Beschränkungen in Bayern hat Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) für Niedersachsen vorerst Entwarnung gegeben. Härtere Maßnahmen seien vorerst nicht geplant. Die Landesregierung will sich aber noch nicht endgültig festlegen, ob die Corona-Auflagen zu Weihnachten und Silvester wie vorgesehen gelockert werden. Das hänge von der Entwicklung der Infektionszahlen in den nächsten Tagen und Wochen ab, hieß es gestern. Bis zum 20. Dezember werde die Landesregierung sich die Zahlen genau ansehen und dann entscheiden, wie es an den Feiertagen weitergehe.

In den vergangenen Tagen war es bundesweit vermehrt zu Forderungen gekommen, die Auflagen über die Feiertage nicht zu lockern. Zuletzt hatte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans ( CDU) gefordert, die bundesweit geplanten Lockerungen wieder zu kippen. Nach Bayern dringt zudem auch Baden-Württemberg darauf, dass Bund und Länder noch vor den Feiertagen über eine Verschärfung der Auflagen beraten. Auch Hessen fährt einen harten Kurs und bereitet seine Bürger auf Ausgangssperren vor. Niedersachsen dagegen hält ein weiteres Treffen der Länderchefs vor Weihnachten nicht für nötig.

Weil : Niedersachsen hat die drittniedrigsten Infektionszahlen

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) erteilte Forderungen nach einem weiteren Gespräch der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) erneut eine deutliche Absage. „ Niedersachsen verzeichnet derzeit die drittniedrigsten Infektionszahlen in Deutschland“, sagte Weil. „Ich kann gut verstehen, dass Länder, die besonders hohe Inzidenzwerte aufweisen, weitere Verschärfungen vornehmen.“ Für Niedersachsen sehe er dazu derzeit keine Notwendigkeit.

„In den Tagen vor dem 20. Dezember 2020 werden wir die dann aktuelle Situation genau analysieren und entscheiden, ob wir die Regelungen in unserer Corona-Verordnung verändern müssen oder fortschreiben können“, sagte Weil. „Wir tendieren in Niedersachsen eher zu einer vorsichtigen und zurückhaltenden Linie und machen insgesamt gute Erfahrungen mit unserem Kurs.“

Reimann : Kein Grund für Kurswechsel bei Corona-Regeln

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) betonte am Montag, sie sehe derzeit in Niedersachsen keinen Grund für einen Kurswechsel. In Niedersachsen sei die Inzidenz deutlich geringer als etwa in Bayern oder Sachsen. „Das sind zwei ganz unterschiedliche Situationen“, sagte Reimann. „Wenn sich die sinkende Inzidenz in Niedersachsen fortsetzt, sind die Weihnachtsfeiertage nicht gefährdet.“

Von Sonntag auf Montag hatte es in Niedersachsen 558 neue Infektionen mit dem Coronavirus gegeben; in der Vorwoche waren es 475 Ansteckungen.

Unternehmer warnen

Niedersachsens Wirtschaft warnte indes vor weiteren Beschränkungen für die Unternehmen. „Es ist wichtig, dass man sich sehr genau die Inzidenzwerte anschaut“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen Volker Müller, der HAZ. Da könne man nicht alle Bundesländer über einen Kamm scheren. „Ich halte eine Verschärfung für den falschen Weg“, sagte Müller.

Bis die ersten Menschen in Niedersachsen geimpft werden können, wird es laut Gesundheitsministerin Reimann wohl bis Anfang 2021 dauern. Die Logistik für die Einlagerung der Impfstoffe, die bei bis zu minus 70 Grad gelagert werden müssen, und die Zustellung soll das Unternehmen DHL übernehmen, sagte Reimann weiter

Von Marco Seng