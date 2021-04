Hannover

Die Corona-Notbremse des Bundes greift nun doch früher. Für Landkreise, die eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben, gelten bundesweit ab sofort schärfere Regelungen. Die vorgeschriebene nächtliche Ausgangssperre beginnt deshalb auch in der Region Hannover bereits an diesem Sonnabend ab 22 Uhr. Ursprünglich sollte sie erst am Montagabend in Kraft treten.

Keine Bescheinigung für Kontrollen

Die Ausgangssperre sei durch das Bundesinfektionsschutzgesetz begründet, erklärte Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) am Freitag in einer Videobotschaft Die Beschränkung gilt jeweils zwischen 22 und 5 Uhr. Bürger dürfen dann nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen. Dazu zählen zum Beispiel Wege von der und zur Arbeit oder der Weg zu einer medizinischen Behandlung. „Es wird keine Bescheinigungen dafür geben“, sagte Jagau. Bei Kontrollen müssten die Bürger ihre Gründe erklären. „Ansonsten verändert sich für uns nicht so viel, weil wir bereits vorher im Hochinzidenzbereich lagen.“

Am Freitag hatte es zunächst Verwirrung gegeben, ab wann die Corona-Notbremse des Bundes überhaupt greift. Niedersachsens Regierungssprecherin Anke Pörksen stellte klar, dass das am Freitag in Kraft getretene Bundesinfektionsschutzgesetz maßgeblich ist und nicht die für Sonnabend angekündigte Landesverordnung. Deshalb kann die Ausgangssperre auch bereits ab Sonnabend greifen.

Menschenleere City: Dieses Foto entstand während der ersten Ausgangssperre Anfang des Monats in Hannovers Bahnhofstraße. Quelle: Moritz Frankenberg, dpa (Archiv)

RKI-Zahlen maßgeblich

Von den Ausgangsbeschränkungen sind insgesamt 17 von 45 niedersächsischen Landkreisen und Großstädten betroffen. Das geht aus den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI)hervor, die künftig maßgeblich für die Inzidenzwerte sind. Die Landesregierung verfügte am Freitag nicht über eine Auflistung. Wegen Meldeverzögerungen sind die RKI-Daten teilweise deutlich niedriger als die Landeszahlen. Für die Region Hannover hatte das RKI am Dienstag eine Inzidenz von 136 ermittelt, am Mittwoch 149 und am Donnerstag 142.

Anfang April hatte in der Region Hannover bereits mehrere Tage lang eine nächtliche Ausgangssperre gegolten. Diese war aber vom Oberverwaltungsgericht Lüneburg (OVG) gekippt worden. Regierungssprecherin Pörksen betonte, dass Klagen gegen die Corona-Regelungen künftig vor dem OVG nicht mehr möglich sein werden. Gegen einzelne Normen des Bundesgesetzes kann demnach nur vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt werden.

Einkaufen mit Termin möglich

Die Notbremse sieht auch Verschärfungen für Passagiere in Bussen und Bahnen vor, die künftig eine FFP2-Maske tragen müssen. Kunden von Friseuren oder Zoobesucher müssen künftigen einen negativen Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Auch die Grundschulen müssen – wie andere Schulformen jetzt schon – geschlossen werden, wenn die Inzidenz auf 165 steigt. Das gilt allerdings nicht für alle Abschlussklassen sowie die Förderschulen.

Das Infektionsschutzgesetz ermöglich es, bis zu einer Inzidenz von 150 mit Terminvereinbarung in Geschäften einzukaufen. Bisher galt in Niedersachsen eine Begrenzung von 100. Die Region Hannover kündigte an, dass pro Kunde 40 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen müssen. Kunden müssen einen negativen Test vorweisen. Durch die Notbremse halbiert sich allerdings generell die Zahl der Kunden, die noch in Geschäfte gelassen werden. Der deutsche Handel befürchtet deshalb mehr Warteschlangen vor Supermärkten und Discountern.

