Hannover

Im Gegensatz zu vielen anderen Einrichtungen in Niedersachsen verfügt der Landtag bereits seit Januar dieses Jahres über Corona-Schnelltests. Abgeordnete, Mitarbeiter und Gäste können sich an Plenartagen testen lassen. Nach Angaben von Landtagssprecher David-Leon Rosengart wurde dieses Angebot bisher gut angenommen. An den drei Plenartagen im Januar wurden demnach 1031 Tests durchgeführt, an den drei Tagen im Februar waren es 1051.

Antigentests kosten 15.000 Euro pro Tag

Rosengart bezifferte die Kosten auf rund 15.000 Euro pro Tag. Die Kostenkalkulation enthalte „sowohl Festkosten pro Test als auch variable Komponenten, die die Anforderungen des Landtages, die zeitliche Inanspruchnahme des Testangebots und die räumliche Situation berücksichtigen“. Insgesamt hat der Landtag damit bisher in diesem Jahr rund 90.000 Euro für Schnelltests ausgegeben.

Covid-19-Fall entdeckt

Im Januar ist laut Rosengart ein Test positiv ausgefallen und ein Test „falsch positiv“ – der Covid-19-Verdacht des Antigen-Schnelltests habe sich nach einem anschließenden durchgeführten PCR-Schnelltest als falsch erwiesen. Während der drei Plenartage im Februar sei kein Corona-Fall entdeckt worden.

Von Marco Seng