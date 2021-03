Hannover

Niedersachsen hat in dieser Woche erstmals in größerem Rahmen Corona-Schnelltests bestellt. Nach Angaben von Regierungssprecherin Anke Pörksen hat das Land fünf Millionen Schnelltest-Kits geordert. Diese sollen unter anderem in den Schulen eingesetzt werden. Das für die Bestellung zuständige Innenministerium will am Nachmittag nähere Informationen bekannt geben.

Tests in Schulen

Am Dienstag hatte die Landesregierung noch von einem laufenden Ausschreibungsverfahren bei den Schnelltests gesprochen. „Wir sind einen Schritt weiter“, sagte Pörksen am Mittwoch. Die Landesregierung wolle „über Testungen wieder mehr Freiheiten ermöglichen“. Pörksen verwies darauf, dass im Schulbereich in den vergangenen Wochen bereits rund 12.000 Corona-Tests durchgeführt worden seien.

Von Marco Seng