Hannover

In Niedersachsen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages so stark angestiegen wie seit April nicht mehr. Besonders betroffen ist die Region Hannover. Danach haben die Gesundheitsämter landesweit seit Mittwoch 219 neue Covid-19-Fälle gemeldet. Alleine auf die Region Hannover entfielen davon 123. Zu weiteren Todesfällen in Folge der Krankheit kam es nicht. Das teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstagmittag mit. Insgesamt sind in Niedersachsen sei Beginn der Pandemie 18 428 Fälle gezählt worden. In den Kliniken werden laut Gesundheitsministerium derzeit 162 Patienten behandelt, 25 davon auf einer Intensivstation.

Kritischer Wert rückt näher

Neuinfektionen werden inzwischen wieder aus fast alle Landkreisen gemeldet, allerdings zumeist nur im einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich. Bei der sogenannten 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner, an der die Behörden die Entwicklung der Corona-Pandemie im Land und in den Kommunen messen, erreicht die Region Hannover damit den Wert von 22,3 Fällen. Die kritischen Werte beginnen nach der Definition des Landes bei 35.

Von Marco Seng