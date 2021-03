Hannover

Niedersachsen beginnt mit den Corona-Testungen an Schulen. Rund 400.000 Testkits werden laut Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) ab diesem Donnerstag an die Schulen im Land ausgeliefert. Insgesamt sollen vor Ostern 1,2 Millionen Testkits verteilt werden. „Die ersten Tests sollen in der Woche vor den Osterferien, also ab dem 22. März, starten“, sagte Tonne am Mittwoch im Landtag. Regelmäßige Reihentestungen für alle Beschäftigten und Schüler solle es nach den Ferien geben.

Probewoche vor Ostern

Die Einführung von Selbsttestungen an Schulen diene „der Verbesserung des schulischen Infektionsschutzes“, sagte Tonne. „Je mehr Schüler sich testen, umso geringer wird die Anzahl der unentdeckt positiven Fälle sein.“ Die Tests sollen künftig einmal pro Woche angeboten werden und freiwillig sein. Wenn die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert 35 sinkt, sind keine Testungen mehr vorgesehen.

Keine Tests in Kitas

Die Reihentestungen der Schüler sollen laut Tonne zu Beginn des Unterrichts in den Lerngruppen im Klassenraum unter Anleitung einer Lehrkraft durchgeführt werden. Positive Tests würden dokumentiert und an das Gesundheitsamt gemeldet. Damit verbunden sei auch ein umgehender PCR-Nachtest bei einem Arzt. Für Kleinkinder in Kitas seien keine Testungen vorgesehen, sagte der Minister.

Von Marco Seng