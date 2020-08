Hannover

Während die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Deutschland deutlich nach oben geht, wird in Niedersachsen heftig um die Corona-Tests für Reiserückkehrer und andere Gruppen gestritten. In einem Brief an Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) beklagen die kommunalen Spitzenverbände, dass es „keine Teststrategie des Landes“ gebe. Sowohl die konkrete Umsetzung der Testungen als auch die Kommunikationspolitik des Ministeriums werden in dem dreiseitigen Brief, den Hubert Meyer vom Landkreistag unterzeichnet hat, als „sehr unbefriedigend“ bezeichnet.

Belehrung für die Ministerin

„Sehr geehrte Frau Ministerin, die Corona-Pandemie ist eine außergewöhnliche Situation für die gesamte Bundesrepublik – nicht nur für die einzelnen Kommunen vor Ort“, heißt es in dem Schreiben, in dem sich Meyer und andere unter anderem darüber beschweren, dass sie überhaupt keine Antwort auf ihre zahlreichen schriftlichen und mündlichen Anfragen erhielten. „In den ersten Monaten der Pandemie-Bekämpfung mochte man das noch verstehen, aber jetzt müsste sich nach Monaten doch so etwas wie eine Strategie herausgeschält haben“, heißt es bei den Kommunalverbänden. Vor allem sei unverständlich, warum die Kostenübernahme für die Testung besonders verletzlicher Gruppen in Niedersachsen noch nicht geregelt sei – im Gegensatz zu anderen Bundesländern.

Kostenlose Test für Reisende, doch was ist mit Erziehern?

So sei es nicht erklärlich, dass Reiserückkehrer kostenfreie Tests erhielten, während für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Pflegeeinrichtungen, für Erzieherinnen und Erziehern sowie Personen, die in der Schule tätig seien, noch keine verbindlichen Regelungen existierten. In anderen Bundesländern würden die Tests von den Ländern übernommen, etwa in Nordrhein-Westfalen, wo sich alle Erzieherinnen alle zwei Wochen kostenlos testen lassen könnten.

In Baden-Württemberg habe jede an einer Schule, einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege tätige Person die Möglichkeit, sich maximal zweimal testen zu lassen – auch ohne konkrete Symptome, heißt es in dem Schreiben. „Vor dem Hintergrund, dass sich die Landesregierung im zweiten Nachtragshaushalt 500 Millionen Euro für die weitere Pandemie-Entwicklung gesichert hat, ist hiervon eine Landesfinanzierung möglich.“

Wer bezahlt die Testzentren?

Ein strukturiertes Vorgehen wünschen sich die Kommunen auch für die Testzentren, die erst aufgebaut, dann wieder abgebaut und jetzt wieder aufgebaut wurden, wie kürzlich am Flughafen Hannover. „Das Beispiel der Region Hannover (...) am Flughafen Langenhagen ist ein exemplarisches Beispiel für die derzeitige Situation der öffentlichen Gesundheitsbehörden vor Ort: die Region Hannover ist nach Aufforderung des Sozialministeriums tätig geworden und hat trotz unterschiedlichster Zusagen im Hinblick auf die Finanzierung seitens des Landes verantwortungsvoll dafür Sorge getragen, dass unverzüglich ein Testzentrum eingerichtet wird.“

Dieses jüngste Beispiel zeige, dass es hier nicht um die Abwälzung von Aufgaben gehe – im Gegenteil. „In dem Fall der Region Hannover erwarten wir, dass das Sozialministerium die der Region Hannover entstandenen Kosten der Infrastruktur vollständig erstattet“, heißt es unmissverständlich in dem Brandbrief, den auch der Städtetag mit unterzeichnet hat.

