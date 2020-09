Hannover

Vor der Hintergrund steigender Infektionszahlen hat Niedersachsen weitere Lockerungen der Corona-Regeln auf den 1. Oktober verschoben. Das hat das Landeskabinett nach HAZ-Informationen am Dienstag beschlossen. Die rot-schwarze Regierung will zunächst die Auswirkungen des Schulbeginns und der Urlaubsrückkehrer abwarten. Ursprünglich war die Stufe 7 der Lockerungen für den 1. September geplant. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hatte aber bereits eine Verschiebung auf Mitte September angekündigt.

Ausnahmen für Messen

Die erneute Verschiebung bringt das Problem mit sich, dass Messen, Kongresse, gewerbliche Ausstellungen oder Spezialmärkte, die für die zweite Septemberhälfte geplant waren, eigentlich nicht stattfinden können. Diese sollten – unabhängig von der Teilnehmerzahl – erst in Stufe 7 zugelassen werden. Aus Koalitionskreisen hieß es allerdings am Dienstag, dass es für betroffene Veranstaltungen wohl Ausnahmen geben könnte.

Chance für Diskotheken

Ab Stufe 7 der Lockerungen sollen Sitzveranstaltungen im Freien mit bis zu 1000 Teilnehmern möglich sein, Nicht-Sitzveranstaltungen in der Halle mit 100 und im Freien mit 200. Auch Diskotheken, Clubs und Bars könnten unter diesen Bedingungen wieder öffnen. Das Land prüft demnach eine Ausweitung der Teilnehmerzahl bei Nicht-Sitzveranstaltungen in Stufe 8 (26. Oktober) auf 250 und in Stufe 9 (erst 2021) auf 500. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sieht die Regierung in diesem Jahr „eher kritisch“.

Weihnachtsmärkte möglich

Nach dem jetzigen Stand der Planungen will das Land wohl auch Weihnachtsmärkte zulassen, allerdings nicht in der gewohnten Form. Danach ist eine Zulassung durch die Kommunen möglich, wenn es – wie etwa in Freizeitparks – Zugangsbegrenzungen gibt und die Anlagen so weitläufig sind, dass Abstand gewahrt werden kann. Die Weihnachtsmärkte dürfen nicht länger als 4 Wochen dauern. Unter den gleichen Voraussetzungen prüft die Regierung auch die Öffnung von Herbstmärkten.

