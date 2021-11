Hannover

Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests für alle, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, stärkere Einschränkungen für Ungeimpfte: Angesichts des steilen Anstiegs der Corona-Zahlen fordern Politiker und Experten in Deutschland schnelle Entscheidungen. Damit wollen sie die vierte Welle der Pandemie brechen. Einige Bundesländer haben wegen der angespannten Lage bereits strengere Regeln beschlossen. So gilt in Sachsen von diesem Montag an in weiten Teilen des öffentlichen Lebens die 2-G-Regel, das heißt nur noch Geimpfte und Getestete sind zugelassen.

Ob auch Niedersachsen die Corona-Regeln weiter verschärfen wird, ist noch unklar. „Das wird sich an diesem Montag entscheiden“, sagten Regierungssprecherin Anke Pörksen der HAZ. Dann will die Landesregierung abschließend über die neue Corona-Verordnung beraten, die am Mittwoch in Kraft treten soll. Auch der Koalitionsausschuss wird noch einmal zusammenkommen, um die Änderungswünsche der kommunalen Spitzenverbände zu prüfen.

2-G-Regel wird verschärft

Bereits ein Entwurf der Verordnung, der der HAZ vorliegt, sieht in einigen Punkten Verschärfungen vor. So soll die 2-G-Regel künftigen bei allen Veranstaltungen über 1000 Besucher gelten, sobald die Warnstufe 2 erreicht ist. Nach der geltenden Verordnung reicht dafür noch ein PCR-Schnelltest aus. Menschen mit Krankheitssymptomen sollen keinen Zugang zu 2-G- oder 3-G-Veranstaltungen mehr erhalten. Der Entwurf sieht ferner vor, dass ungeimpfte Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen sich künftig täglich testen lassen müssen. Bislang ist das drei Mal die Woche vorgesehen.

Pörksen betonte, dass schon die geltende niedersächsische Corona-Verordnung bei steigender Infektionszahl und Überlastung der Kliniken eine Verschärfung der Regeln ermögliche. Im Unterschied zu anderen Bundesländern seien die Zahlen aber bisher deutlich niedriger. In Niedersachsen ist die Warnstufe 1 noch nicht erreicht.

Inzidenz steigt weiter

Laut Landesgesundheitsamt betrug die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz als Leitindikator am Sonntag 3,9 Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in die Kliniken pro 100 .000 Einwohner in einer Woche. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen stieg binnen einer Woche auf 101,8. Bundesweit lag diese Zahl laut Robert-Koch-Institut (RKI) sogar bei 191,5.

Die Grünen im Landtag warnten vor einem Lockdown zu Weihnachten und forderten schnelle Maßnahmen gegen die vierte Welle – darunter eine Rückkehr zu kostenlosen Corona-Tests und eine täglich verpflichtendes Testangebote für Ungeimpfte am Arbeitsplatz. „Die Corona-Zahlen schießen auch in Niedersachsen alarmierend nach oben. Diese Entwicklung wird unser Gesundheitssystem nicht lange aushalten“, erklärte Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. „Die Landesregierung ist gefordert, hier zusammen mit dem Landtag und Fachleuten sofort zu handeln.“

Behrens gegen kostenlose Schnelltests für alle

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) lehnte eine Rückkehr zu kostenlosen Test für alle ab. „Wir haben die kostenlosen Tests nicht überall abgeschafft“, sagte Behrens. Aber wenn jemand ungeimpft ein Kino oder Restaurant betreten wolle, solle er für den notwendigen Test auch selbst bezahlen. „Da braucht es dann auch einen gewissen Druck. Den halte ich nach wie vor für angebracht.“

Die potenziellen Regierungspartner im Bund, SPD, Grüne und FDP, wollen eine neue Rechtsgrundlage für Anti-Corona-Regeln schaffen, bevor die epidemische Lage am 25. November endet. Über den Entwurf soll der Bundestag am Donnerstag beraten, wie es am Sonntag hieß. Niedersachsen wird deshalb seine neue Corona-Verordnung, die eigentlich bis zum 8. Dezember gelten soll, voraussichtlich Ende November noch einmal anpassen.

Von Marco Seng