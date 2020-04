Hannover

In der Corona-Krise hat die Landesregierung eine teilweise Lockerung der Einschränkungen im öffentlichen Leben in Aussicht gestellt. Der Leiter des niedersächsischen Krisenstabes, Heiger Scholz, warnte aber vor zu großen Erwartungen. Es gebe Überlegungen, „wie man zu Lockerungen kommt“, sagte Scholz am Donnerstag bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Landtag. Mehr werde er dazu aber auch auf Nachfrage nicht sagen. Für „drastische Lockerungen“ fehle zwar noch die Datenlage. „Ich muss aber deutlich sagen, dass die Infektologen sich an der Stelle nicht mehr durchsetzen werden“, betonte Scholz. Er bezog sich dabei auf Forderungen von Virologen, die strengen Einschränkungen noch zwei bis drei Monate fortzusetzen.

Die Opposition kritisierte in der Sitzung, dass Scholz keine Details zu möglichen Lockerungen nennen wollte. Er hätte sich schon in dieser Woche mehr Offenheit gewünscht und nicht erst nach Ostern, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Es geht auch um Akzeptanz von Maßnahmen. Es geht um demokratische Kultur.“ Ohne Transparenz könne die Akzeptanz der Bürger sinken.

Infektionszahlen nehmen zu

Scholz betonte, dass ihn die aktuellen Infektionszahlen in Niedersachsen „etwas bedrückt“ hätten. Man sei wieder mit einer täglichen Steigerung von 5 Prozent bei einer Verdoppelung der Fallzahlen innerhalb von 14 Tagen. Das sei nicht sehr erfreulich. Am Mittwoch waren rund 400 neue Infektionen gemeldet worden, deutlich mehr als an den Vortagen. Die „galoppierende exponentielle Steigerung“ wie vor zwei oder drei Wochen gebe es aber nicht mehr.

Laut Scholz hat Niedersachsen immer noch große Schwierigkeiten, Beatmungsgeräte zu besorgen. „Wichtig ist, wie viele Personen wir gleichzeitig beatmen können.“ Derzeit gebe es 2000 Beatmungsplätze in Niedersachsen, ungefähr die Hälfte davon könne man für Corona-Patienten freihalten. Rund 160 Patienten in den Krankenhäusern müssen derzeit künstlich beatmet werden.

Corona bestimmt Regierungsarbeit

Scholz erläuterte im Ausschuss, wie stark die Landesregierung inzwischen mit dem Thema Corona beschäftigt sei: Neben dem Krisenstab der Ministerien befasse sich auch das Kompetenzzentrum für Katastrophenschutz im Innenministerium mit rund 70 Personen und ein Lagestab im Gesundheitsministerium mit etwa 15 Mitgliedern mit den Folgen der Epidemie. „Wir werden das Krankenhausreferat in den nächsten Tagen deutlich verstärken“, sagte Scholz. Aus allen Abteilungen des Ministeriums seien Leute dafür abgezogen worden. Die Landesregierung habe ihre Hotline inzwischen mit 120 Leuten besetzt. Auch die Gesundheitsämter hätten ihr Personal teilweise aufgestockt. „Daraus wird am meisten deutlich, dass wir in einer Krisensituation sind.“

Von Marco Seng